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Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğünden broşür ve karanfil

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.03.2018 13:28 | Son Güncelleme

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Hükümet Konağı bahçesinde kurulan stantta, kansere karşı ’’Geç kalma, sağlıklı kal’’ konulu broşürlerin yanında kadınlara karanfil de dağıtıldı.Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, vatandaşları kansere karşı bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı.

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğünden broşür ve karanfil

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Hükümet Konağı bahçesinde kurulan stantta, kansere karşı ’’Geç kalma, sağlıklı kal’’ konulu broşürlerin yanında kadınlara karanfil de dağıtıldı.
Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, vatandaşları kansere karşı bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kurulan standa uğrayan kadınlara ayrıca karanfil verilerek Kadınlar Günü kutlandı.
Sarıgöl İlçe sağlık Müdürü Dr. Uğur Cenk Çelik, ’’Kansere karşı erkan tanı için planlanan bilgilendirme etkinliğimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile birlikte oldu. Tüm kadınlarımızın kadınlar günü kutlu olsun.’’ dedi.

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğünden broşür ve karanfil

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğünden broşür ve karanfil

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