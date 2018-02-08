Sarıgöl Toplum Sağlığı’ndan vatandaşa bilgilendirme

Sarıgöl Toplum Sağlığı Birimi tarafından vatandaşlara kanserde erken teşhis, meme kanseri, sigarayı bırakma, şiddetsiz toplum konularında bilgilendirme yapıldı.
Sarıgöl Toplum sağlığı(TSM) Birimi, bilgilendirme amacıyla Mimar Sinan Parkında stant kurdu. Stantta görevli eğitim ebeleri Esin Özcan ve Gonca Özokucular tarafından gün boyunca vatandaşlara çeşitli broşür ve videolarla kanserde erken teşhis, meme kanseri, sigarayı bırakma, şiddetsiz toplum konularında bilgilendirme yaptı.
Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Uğur Çelik yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerinin belirlenen günlerde bu tür faaliyetleri sürdüreceğini söyledi.
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