Sarıgöl’de 35 kişi organ bağışında bulundu

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Hükümet Konağı önünde açılan organ bağışı mobil aracında vatandaşlar organ bağışı konusunda bilgilendirildi. Büyük ilgi gören stantta 35 vatandaş da organlarını bağışladı.
Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Uğur Cenk Çelik, bir günde 35 kişinin organ bağışında bulunduğunu belirterek, "Mobil Sağlık aracımızda vatandaşlarımıza organ bağışının önemi anlatıldı. Sarıgöllü vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdiler. 35 kişi organlarını bağışladı. Bu güzel bir rakam. Bağışlanan bir organ, yıllardır organ bekleyen hastalara umut olacak" dedi.
Dr. Uğur Cenk Çelik, mobil sağlık aracında ayrıca kanserde erken uyarının önemini belirten broşürlerin de vatandaşlara verildiğini söyledi.
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