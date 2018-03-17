Sarıgöl’de 70 ünite kan toplandı

Manisa Türk Kızılayı Kan Merkezi ile Sarıgöl Kızılay Şubesi’nin ortaklaşa düzenledikleri kan bağışı kampanyasında 70 ünite kan toplandı.

Sarıgöl Kızılay Şubesi Kan Alım Merkezi’nde düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gün boyu kan bağışında bulunan vatandaşlara kan vermenin önemi anlatıldı. Sarıgöl Kızılay Şubesi Başkanı Yusuf Tüfekçi, "Bir ünite kan ile üç hayat kurtarılmakta. Sağlıklı olan 18-65 yaş arası vatandaşlar 110 gün ara ile kan bağışında bulunabilirler ’’dedi.