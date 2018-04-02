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Sarıgöl’de otizm farkındalık yürüyüşü

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.04.2018 13:19 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla sağlık müdürlüğü personeli tarafından yürüyüş düzenlendi.Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüşte sağlık personeli, ellerindeki döviz ve broşürlerle otizme dikkat çekti.

Sarıgöl’de otizm farkındalık yürüyüşü

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla sağlık müdürlüğü personeli tarafından yürüyüş düzenlendi.
Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüşte sağlık personeli, ellerindeki döviz ve broşürlerle otizme dikkat çekti. Çarşı esnafı ve vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıtan sağlıkçılar, otizmin bir eksiklik değil, farklılık olduğunu vurguladı. Sarıgöl Hükümet Konağı önünde biten yürüyüş sonrası açıklamalarda bulunan Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Uğur Çelik, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü tüm dünyada bugün çeşitli etkinliklerle vatandaşlara hatırlatılıyor. Biz de bu farklılığı dikkat çekmek istiyoruz. Ülkemizde 1 milyon 142 bin 586 otizmli birey olduğu ve bu durumdan etkilenen 4 milyon 568 bin aile ferdi bulunduğu tahmin ediliyor ’’ dedi.

Sarıgöl’de otizm farkındalık yürüyüşü

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