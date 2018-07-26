"Şark çıbanında erken teşhis çok önemli"

"Hastalık öldürücü olmadığı için çoğu zaman ihmal edildi. Şark çıbanı ömür boyu bir iz bıraktığı için, düzelmesi için estetik ameliyat gerekli olan bir hastalık. Şark çıbanı gençler arasında istenmeyen bir hastalık fakat bu Türkiye'nin bir gerçeği. Şark çıbanı sadece Türkiye'de değil aynı zamanda Suriye'de mevcut. Buraya gelen misafirlerde de şark çıbanı mevcut. Hastalığın bulaşıcı özelliği bulunuyor fakat kişiden kişiye bulaşmıyor. Hastalığa sebep olan tatarcık ismi verilen küçük sineklerden bulaşıyor. İnsandan insana direkt bulaşan bir hastalık değil."

- "Yılda 2 bin kişi başvuruyor"

Hastalığın Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz tedavi edildiğini aktaran Özbel, şöyle konuştu:

"İnsanlarımız özellikle elbiseyle örtülü olmayan bölgelerindeki sivilceleri kontrol etsinler. Eğer sivilce bir aydan önce kaybolmuyor ise derhal Sağlık Bakanlığının oluşturduğu merkezlere başvursunlar. Başvuru yapılmadığı zaman bu rahatsızlık büyür ve sorun daha zor bir duruma gelir. Türkiye'de her yıl ortalama 2 bin kişi bu hastalık nedeniyle merkezlere başvuruyor. Bununla birlikte her yıl 300-400 Suriyeli başvuruda bulunuyor. Bu vakayla ilgili Türkiye'de fazla bir artış gözlemlemedik. İnsanların çok duyarlı olması gerekiyor. Uzun süre gitmeyen sivilceler ve lezyonlar varsa ilgili merkezlere başvuruda bulunulması gerekir. Böylece mevcut sayıyı daha azaltmış olacağız. İnsanlar bunu farkeder etmez hemen tedavi için başvuruda bulunmalı ve tanı testi yapması gerekiyor. Bu tür sineklerden korunmak için geceleri özellikle küçük delikli cibinlik kullanmaları önemli. Akşam saatlerinde çok fazla dışarıda korumasız oturmamalarını öneriyoruz."