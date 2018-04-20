Saruhanlı Devlet Hastanesi Başhekimi göreve başladı

Saruhanlı Devlet Hastanesi Başhekimi olarak atanan Mustafa Salim Babuş görevine başladı. Başhekim Babuş bundan sonra çalışmalarını hızlandıracaklarını hastane eksiklerini tedarik etmek için gayret edeceklerinin altını çizdi.

Saruhanlı Devlet Hastanesi yeni Başhekimi Mustafa Salim Babuş göreve başladı. Aslen Adanalı olan Başhekim Babuş yeni görevinden dolayı mutlu olduğunu Saruhanlı için çalışacaklarını ve hastanenin eksikliklerini tedarik edeceklerinin altını çizerek şunları söyledi: "1985 Adana doğumluyum. 2003 yılında Adana Anadolu Lisesi’nden mezun oldum. Daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandım. 2010 yılında hekim olarak mezun oldum. 2010-2011 yılları arasında Gölcük Toplum Sağlığı Merkezi’nde sorumlu hekim olarak çalıştım. Sonrasında ise TUS sınavını kazanıp 2012 yılından itibaren de Dokuz Eylül Üniversitesi çocuk sağlığı ve hastalıklarında uzmanlık eğitimi aldım. 2016 yılından bu güne kadar Saruhanlı Devlet Hastanesi’nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak çalıştım. Şimdi ise Başhekimliğe atandım. Hastane Başhekimi olarak ilk görevi icra etmenin de mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

"Hastane eksiklerini tedarik edeceğiz"

Başhekim Babuş hastane eksikliklerini tedarik etmek için çalışacaklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Saruhanlı’da 2 yıldır çalışıyorum. Burası sağlık hizmeti verme açısından ve iyileştirme açısından elverişli bir yer olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla amacımız önce eksiklerimizi belirlemek daha sonra ise en kısa zamanda tedarik etmektir."