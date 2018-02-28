SASAM Enstitüsü’nün hazırladığı analizde, üniversite hastanelerinin sorunları ele alındı

Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM Enstitüsü) tarafından hazırlanan analizde üniversite hastanelerinin yapısal, işletme, finansal ve çalışan sorunları ele alındı ve çözüm önerileri sunuldu. SASAM Enstitüsü’nün uzman ekibi tarafından oluşturulan analizde bu ay Türkiye sağlık sisteminde vazgeçilmez ve çok önemli bir işlev gören üniversite hastanelerinin sorunlarının tespit ve çözüm önerileri ele alındı.

Analizde; üniversite hastanelerinin problemleri Yapısal Sorunlar, İşletmecilik Sorunları, Finansal Sorunlar ve Çalışanları Etkileyen Sorunlar olmak üzere 4 ana başlık altında ele alındı. Üniversite hastanelerinin sağlık sistemindeki en zor ve riskli hastalara hizmet vermekte olduğu belirtilen analizde bu hastaların maliyetlerinin her geçen gün artarken sağlık hizmet fiyatlarının neredeyse hiç artmadığına dikkat çekiliyor. Analizde üniversite hastanelerinin mali problemlerinin yanı sıra yapısal ve işletmecilik olarak da geliştirilmesi gereken yönleri olduğu ifade ediliyor.

"Üniversite hastanelerinin yapısal çelişkisi giderilmeli"

‘Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ başlığı altında üniversite hastanelerinin yapısal problemlerinin 20 madde şeklinde sıralandığı analizde hastanelerin sağlık ve eğitim sistemi içerisindeki rolleri ve fonksiyonları dikkate alınarak yeni bir işletme modelinin oluşturulması gerektiği kaydediliyor. Üniversite hastanelerinin yapısal olarak ihtiyaç duyduğu düzenlemelerin hala hayata geçmediğinin belirtildiği analizde, ortaya çıkan problemlerin çoğu kez kısmi müdahalelerle çözülmeye çalışıldığı ifade edilerek, üniversite hastanelerinin sorunlarının tüm yönleriyle ele alındığı yapısal bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğu kaydediliyor.