Şaşılığın tedavisi mümkün

Şaşılığın nedenleri Şaşılığın nedenleri hakkında bilgi veren Dr. Evişen, “Şaşılık bakış yönünde karşıya bakışta iki gözün birbirine paralel olmamasına şaşılık denir. Şaşılık için birçok risk faktörü tanımlanmış olsa da, karşımıza çıkan en önemli risk faktörü genetik faktörlerdir. Bir şaşı anne babanın çocuğunun da şaşı doğma ihtimali daha fazladır. Ayrıca doğum travması, doğumdaki oksijen yetersizliği, doğumda oluşan beyin hasarları şaşılığa neden olabilmektedir. Şaşılık Beyin tümörü, diyabet hastalıkları, yüksek tansiyon, damar çatlaması gibi nedenlerle de karşımıza çıkabilir” dedi.

Tedavi yöntemleri

Şaşılığın tedavisinin mümkün olduğunu söyleyen Op. Dr. Mehmet Alper Evişen, “Şaşılığın tedavi şeklinden önce hastalığın nedeninin ortaya çıkartılması gerekmektedir. Acaba bu saf olarak bir şaşılık mıdır, Yoksa bir takım sistematik hastalıkların bir etkisi olarak mı karşımıza çıkıyor bunu öncelikle bilmemiz gerekiyor. Şaşılığın nedeni tam olarak tespit edildikten sonra tedavi yöntemi belirliyoruz. Bizim önceliğimiz cerrahi dışı tedavilerdir. Çocuklarda öncelikle gözlükle ve ortoptik tedavi uygulamaktayız. Ancak bu tedavilerden bir sonuç alınmazsa, işin içine cerrahi tedavisi girmektedir. Cerrahi tedavisi önceki ameliyatlarla elde edilen tecrübeyi bir sanat gibi kullanarak hastaların şaşılığını tedavi etmemiz gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“Şaşılığın altında ciddi hastalıklar olabilir”

Şaşılığın altında ciddi hastalıkların olabileceğinin altını çizen Dr. Evişen, “Şaşılığın çocuğun görme kaybına neden olabileceği unutulmamalıdır. Şaşılık tedavisi aile doktor ve hastanın üçüyle beraber olduğu bir tedavidir. Şaşılık tedavisi uzun ve meşakatli bir tedavidir. Yetişkin bir hasta bize geldiğinde bu bizim için çok önemlidir. Çünkü öncelikle bu hastalığın altında yatan nedeni var mı, yok mu onu ortaya çıkarmamız gerekmektedir. Hiç ummadığımız hastalarda şeker hastalığının ilk bulgusu olarak gözde şaşılıkla gelen birçok hasta var. aynı şekilde şaşılığının nedeninin yüksek tansiyon olduğu ortaya çıkan hatalarda var. bu yüzden gerekli bölümlere yönlendirildikten sonra tedavi yöntemini uygulamamız gerekmektedir” ifadelerini kullandı.