Saygılı: “İlkyardım ‘hayat’ kurtarır”

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, ilkyardım eğitiminin insan hayatını doğrudan ilgilendirdiğinden çok önemli olduğunu ifade etti.

İlkyardım eğitimleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Ramazan Saygılı, Kızılay’ın ‘ilkyardım’ üzerinde kurulduğunu kaydetti. Türk Kızılayı’nın 1960’lı yıllardan bu güne toplumda ilkyardım bilinci geliştirmek yerleştirmek ve konunun yasalarda yer alması için mücadele veren öncü bir kuruluş olduğunu hatırlatan Saygılı, “Türkiye’nin farklı illerinde ilkyardım eğitim merkezleri bulunmaktadır. Adana’da da hizmet veren eğitim merkezimizde binlerce kişiye sertifikalı ilkyardım eğitimi verdik. İlk yardım eğitim kalitesinden asla ödün vermeyiz" dedi.

“Her eve bir ilk yardımcı”

Eğitim Merkezi’ne sadece İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında değil; bireysel katılımcılarında yer aldığını dile getiren Ramazan Saygılı, “Anneler, babalar, genç yetişkinler de eğitimlerimize katılıyor. Eğitimlerde bir kazada en yakındaki kişinin hayat kurtarma konusu başta olmak üzere pek çok hususta teorik ve pratik uygulamalar sunuluyor. Bir kaza sırasında 112 Acil Servis’ten ambulans istendiğinde bekleme süresinde yaralıya yapılacak bilinçli müdahale onun hayatta kalmasını sağlar. Kişinin kazayı daha az zararla atlatması mümkün olacaktır” diye konuştu.

Adana Kızılay İlkyardım Eğitim Merkezi’nde eğitimlerinden elde edilen gelirin ihtiyaç sahiplerinin yararına kullanıldığını vurgulayan Saygılı, ‘ilkyardımcı’ olmak isteyenlerin sertifikalı temel ilkyardım eğitimlerine katılabileceğini hatırlattı. Saygılı, ‘0322 457 19 23’ numaralı telefondan ilkyardım eğitmeleri ile ilgili bilgi alınabileceğini sözlerine ekledi.