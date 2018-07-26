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SBÜ’den Gürcü ve Özbek öğrencilere staj imkanı

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.07.2018 11:07 | Son Güncelleme

  - SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ile Özbekistan Abu Ali İbn-i Sina Buhara Devlet Tıp Enstitüsü ve Gürcistan Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi arasında yapılan mutabakat zaptı çerçevesinde gerçekleştirilen öğrenci hareketliliği programıyla; Gürcistan ve Özbekistan’dan Türkiye’ye gelen misafir öğrenciler çeşitli hastanelerde staj görmeye başladı.

SBÜ’den Gürcü ve Özbek öğrencilere staj imkanı

ANKARA (DHA) - SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ile Özbekistan Abu Ali İbn-i Sina Buhara Devlet Tıp Enstitüsü ve Gürcistan Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi arasında yapılan mutabakat zaptı çerçevesinde gerçekleştirilen öğrenci hareketliliği programıyla; Gürcistan ve Özbekistan’dan Türkiye’ye gelen misafir öğrenciler çeşitli hastanelerde staj görmeye başladı.

SBÜ Avrasya Sağlık ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nün işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında yaklaşık 44 öğrenci ve danışman hocaları SBÜ Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, SBÜ Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi, SBÜ Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi ve SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi’nde nöroloji, onkoloji, genel cerrahi, diş hekimliği ve diğer branşlarda sıkı bir eğitime tabi tutulacak.

“TÜRKİYE’DE EĞİTİM GÖRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİ SAYISI ARTIYOR”

Türkiye’de eğitim görmek, staj yapmak isteyen misafir öğrenci sayısının her yıl arttığına dikkat çeken SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, “Ülkemiz asırlardan beri pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış ve bölgenin sağlık merkezi olmuştur. Özellikle ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ sayesinde gerek sağlık eğitimi gerek sağlık sunumu noktasında dünyaya örnek olacak büyük bir gelişme ve atılımı ortaya koymuştur. Bu bilinçle hastanemizde eğitim gören öğrencilerimize hem akademik hem de sosyal alanda destek vererek yardımcı oluyoruz. İnanıyorum ki misafir öğrencilerimiz aldıkları eğitimle ülkelerine döndüklerinde gönüllü elçilerimiz olacaklar” dedi.

“MEKTEB-İ TIBBİYYE-İ ŞAHANE RUHUYLA AĞIRLIYORUZ”

SBÜ’nün İslam coğrafyasına sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'te 2’inci Abdülhamid Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane’nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak kurulduğunu söyleyen SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, ”Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu tarihi hatıraya hürmeten konuya yakın ilgisini çok yakından biliyor ve kendilerine de bu vesileyle bir kere daha teşekkür ediyorum. Abu Ali İbn-i Sina Buhara Devlet Tıp Enstitüsü ve Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi arasında yapılan Mutabakat Zaptı çerçevesinde gerçekleştirilen öğrenci hareketliliği programıyla Gürcistan ve Özbekistan’dan yaz stajı için Ankara’ya gelen 44 Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisini Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane ruhuyla ülkemizde ağırlıyoruz. Gönül coğrafyamıza yönelik bu tip faaliyetlerimiz artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

SBÜ’den Gürcü ve Özbek öğrencilere staj imkanıSBÜ’den Gürcü ve Özbek öğrencilere staj imkanı

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