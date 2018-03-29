SDÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinden tekerlekli sandalye kampanyası

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, stajyer olarak çalıştıkları hastanede ihtiyaç duyulan tekerlekli sandalye için bir kampanya başlatarak, vatandaşları sağlık için bağış yapmaya davet etti.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi stajyer öğrencileri kendi aralarında yaptıkları çalışmalar sonucunda tekerlekli sandalye kampanyası başlattılar.

Tıp Fakültesi öğrencileri hayata geçirmek istedikleri proje kapsamında duyarlı vatandaşları, SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tekerlekli sandalye bağışı kampanyasına katılmaya davet etti.

‘Tekerlekler Dönsün, Hastalar Gülsün’ adı ile kapmanla başlatan SDÜ Tıp Fakültesi stajyer öğrencileri hastanede kullanılmak üzere 120 adet tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyduklarını belirterek, “Geleceğin hekimleri olarak, göreve resmi anlamda başlamadan hastalarımıza dokunmak istedik. Gönülden gönüle, el ele vererek bu projeyi hayata geçirdik. Duyarlı vatandaşlarımızdan bu konuda destek bekliyoruz. Siz de bağış yaparak tekerlekli sandalye almamızda bize destek olabilirsiniz. Destek için 0535 954 99 57 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz” dedi.