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Sedyeden hasta düşürülme iddiasına soruşturma

SAĞLIK HABERLERİ | 16.01.2018 18:48 | Son Güncelleme 10 saat önce

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde yoğun bakımdaki yaşlı bir hastanın MR çekimi sonrasında sedyeden düşürüldüğü iddiasıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nün idare işlem başlattığı belirtildi.

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde yoğun bakımdaki yaşlı bir hastanın MR çekimi sonrasında görevlilerce sedyeden düşürüldüğü iddia edildi. Hastanede MR için sıra bekleyen hastalardan Y.Y. olay anını cep telefonuyla kaydettiğini ileri sürdü. Kendi sosyal medya hesabından bu bilgiyi paylaşan Y.Y., kayıt yaptığı için hastane özel güvenliği ve polisler tarafından sıkıştırıldığını ve görüntünün sildirildiğini ileri sürdü. Olayın bazı internet sitelerinde de yer almasından sonra İl Sağlık Müdürlüğü konuya dair soruşturma başlattı. Görevliler hakkında da idari işlem yapılacağı ifade edildi.

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