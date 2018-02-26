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Şehit yakınları ve gaziler için hastanede irtibat bürosu açıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.02.2018 17:06 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı iki hastanede şehit yakınları ve gaziler için irtibat bürosu açıldı.

Şehit yakınları ve gaziler için hastanede irtibat bürosu açıldı

Şanlıurfa’da İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı iki hastanede şehit yakınları ve gaziler için irtibat bürosu açıldı. Şehit yakınları ve gaziler bu bürolara başvurduğunda bütün işlemleri görevlendirilen personel tarafından takibi yapılacak.
Şanlıurfa’da İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı iki hastanede şehit yakınları ve gaziler için irtibat bürosu açıldı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesinde açılan büroya başvuran şehit yakınları ve gazilerin hastanedeki işlemlerinin büroda görevlendirilen personel tarafından takip edileceği belirtildi. İl Sağlık Müdürü Himmet Durgut tarafından yapılan açıklamada, şehit yakınları ve gaziler için tahsis edilen telefon numarası üzerinden hastaneye ve irtibat bürosuna ulaşan şehit yakınları ve gazilerin hastaneye gelmeden randevu, tahlil sonucu ve benzeri hizmetlerinden yararlanabilecekleri dile getirildi.

Şehit yakınları ve gaziler için hastanede irtibat bürosu açıldı

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