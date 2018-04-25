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"Şehitlerimiz en önemli varlıklarımız"

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.04.2018 16:44 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Demircan: "Şehitlerimiz kanlarıyla, canlarıyla bize bu toprakları vatan yapan en önemli varlıklarımız"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Şehitlerimiz kanlarıyla, canlarıyla bize bu toprakları vatan yapan en önemli varlıklarımız." dedi.

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Üstçavuş Sadık Akın'ın cenaze törenine katılmak üzere Uşak'a gelen Sağlık Bakanı Demircan, törenin ardından Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni ziyaret etti.

Burada kenteki sağlık hizmetlerine ilişkin yetkililerle bir araya gelen Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada tüm şehitlere Cenabıhak'tan rahmet diledi.

Şehitlik makamının önemine değinen Demircan, şöyle konuştu:

"Şehitlerimiz kanlarıyla, canlarıyla bize bu toprakları vatan yapan en önemli varlıklarımız. Bir kez daha bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gelmişken hastanemizi ziyaret ettik. Hastanemizin yanında ek bina inşaatı başlamak üzere, şehir merkezindeki kadın doğum ve çocuk hastanemizi bu ek binaya taşıyacağız. Hızla inşaatımızı gerçekleştireceğiz. Öbür taraftan şehir merkezindeki hastanemizi ikinci kademe hastane olarak dizayn etmeyi düşünüyoruz. İnşallah bakanlığına gidince gerekli talimatları vereceğim. Burada çalışan tüm sağlık çalışanlarına başarılar diliyorum, halkımıza saygılarımı sunuyorum."

Bakan Demircan, daha sonra hava yoluyla Ankara'ya hareket etti.

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Banaz hastane Sadık Akın sağlık bakanı şehit tören ziyaret

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