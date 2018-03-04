Şeker bağımlılığına dikkat

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Baldede, gün içerisinde çeşitli ürünlerden şeker alındığını bunun şeker bağımlılığına neden olduğunu belirterek, şekerden bağımlılığından uzaklaşmak için beslenme ve diyet uzmanlarına başvurulması gerektiğini söyledi. Konya Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Baldede, şeker kontrolünün önemli olduğunu belirterek, “Gün içerisinde birçok besinden şeker alıyoruz. Bu da gün içerisinde belki de farkında olmadan çok fazla miktarda tüketmemizi sağlıyor. Bu da belirli bir süre sonra bağımlılığa dönüşebiliyor. Sadece belirli maddelerin bağımlılığı değil şekerinde bağımlılığı var. Artık siz şeker tükete tükete bir süreden sonra artık ana öğününüzün yerini tutmuş olabiliyorsunuz. Her gün tükettiğiniz bir besin haline gelebiliyor. O yüzden şekerin kontrolü çok önemli. Dünya Sağlık Örgütüne göre, günlük alınan enerjinin yüzde onu geçmemesi tavsiye ediliyor. Hatta bunun yüzde 5’e kadar indirilmesi yönünde. Bu yüzde 5’i eğer günlük kalori olarak baz alırsak kişinin günlük tükettiği 2000 kalori aldığı zaman yüzde 5’i yaklaşık 100 kaloriye denk geliyor. Bu da bir küp şekerin 20 kalori olduğunu düşünürsek yaklaşık 5 küp şekerdir. Yani günlük eğer 5 bardak çay içerseniz ve o çaya bir şeker atarsanız tüketim miktarınız bitmiş oluyor. Eğer siz çayıma, kahveme şeker atmam diyorsanız sabah kahvaltıda yediğiniz bir tatlı kaşığı balda bir küp şeker ya da yemeğinizin yanında içtiğiniz herhangi bir asitli içeceğin içerisinde yaklaşık 9 küp şeker var. Bunun yanında yediğiniz kek, kurabiyeleri hiç hesaba katmıyoruz tabi” şeklinde konuştu.

"Birçok besinden şeker alıyoruz"

Sadece tatlılarda şeker alınmadığını, birçok besinde şeker bulunduğunu ifade eden Diyetisyen Tuğba Baldede, “Sadece tatlı besinlerde de şeker vardır diye düşünmek çok büyük bir yanılgı. Ketçap, mayonezde, hazır çorbalarda, simitte şeker vardır. O yüzden şekerli besinlerde şeker vardır diye düşünmemek gerekiyor. Birçok besinden şeker alıyoruz. Besin etiketi de okumak çok önemli. Çünkü artık çok fazla paketli ürün tüketiyoruz ve artık besin etiketine de çok önem veriliyor. Ama bizim bunu okumamız, analiz etmemiz çok daha önemli. Bazen üzerinde şeker ilavesiz, doğal şeker yazabiliyor. Aslında büyük yanıltıcı kavramlar. Arkasını okuduğunuzda şeker ya da şekerin yerine geçen eklentiler görebiliyorsunuz. Bunlar neler? Sadece şeker değil, glikoz şurubu, yüksek fruktozlu mısır şurubu, maltoz, üzüm suyu konsantresi, elma suyu konsantresi gibi ifadelerde yine şekerin yerini alabiliyor” dedi.

Beslenme diyet uzmanına giderek şekerden bağımlılığından kurtulunabileceğini belirten Diyetisyen Baldede, “Biz ülke olarak, özellikle İç Anadolu Bölgesi ve Konya olarak çok fazla tatlı ve hamur işi tüketimi yapıyoruz. Bu da iki taraftan yüksek oranla şeker almamızı sağlıyor. Hem tatlıdan hem de hamur işlerinden. Bu da dolayısıyla kan şekerinde ani düşüş ve yükselişlere neden oluyor. Bunun yanında kalp hastalıkları, diyabet, obezite riskini ciddi miktarda artırmış oluyoruz. Bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü’nün dediği gibi şeker miktarını doğru miktarlarda almak, gibi yüzde 5’lere kadar indirmek çok önemli. Çözüm yolu nedir diye bakacak olursak en önemlisi bol su tüketmek. Bazen açlıkla suyun yeri karışabiliyor. Biz o dengeyi sağlayabilmek için gün içerisinde su tüketiminiz sağlamak çok önemli. Tarçın tüketmek çok önemli. Çünkü tarçın tatlı tadı veren çok güzel bir baharattır. Bunun dışında kan şekerini dengeler. Egzersiz çok güzel bir aktivite ve şekerden uzaklaşmamızı sağlıyor. Gün içerisinde meyve tüketimi şeker hissini bastıracak öğelerden biri ve en önemlisi beslenme diyet uzmanına giderek şekerden bağımlılığınızı kurtarmak, şekerden uzaklaşmak için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.