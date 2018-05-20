DUYGU YENER - Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli, tanısı konulmamış bazı rahatsızlıkların ramazanda kendisini gösterdiğini belirterek, "Ramazan'da daha önceden diyabet tanısı konulmamış bireylerin bu dönemdeki beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak tanısını koyabiliyoruz." dedi.

Deyneli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iftar ve sahur arasındaki uzun sürenin en çok diyabet gibi kronik rahatsızlığı bulunanları etkilediğini söyledi.

Kronik rahatsızlığı olan bireyler için 16 saatlik açlık ve susuzluk döneminin risk oluşturduğuna işaret eden Deyneli, "Şekerin dengelenmesinde pankreası uyararak insülin salgısını artıran ilaçları kullananlarda oruç döneminde ciddi şeker düşüklükleri ortaya çıkıyor. Bu hastaların oruç tutmamalarını öneriyoruz." dedi.

- "Şeker hastalığı tanısı ramazanda konuluyor"

Fark edilmeyen bazı sağlık sorunlarının ramazanda kendisini gösterdiğini ifade eden Deyneli, şöyle konuştu:

"Bazı hastalarımızın tanısını iftar sonrasında beliren yakınmalarla ortaya koyuyoruz. Şeker hastalığı tanısı ramazanda konulabiliyor. Hasta, diyabetinin olduğunun farkında değil ve oruç tutmaya başlıyor, iftar saatine kadar sallanan bir vaziyette gidiyor, iftar sonrasında ise ani bir şeker yüksekliği ile acil servise gelebiliyor. Ramazanda daha önceden diyabet tanısı konulmamış bireylerin bu dönemdeki beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak tanısını koyabiliyoruz."