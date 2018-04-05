HABER

Şeker hastalığına ameliyat ile çözüm

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.04.2018 13:44 | Son Güncelleme

Op.Dr.

Şeker hastalığına ameliyat ile çözüm

Op.Dr. Bilgehan Sonbahar, yaşamı olumsuz yönde etkileyebilecek hastalıkların başında gelen şeker hastalığının ameliyatla çözümünün mümkün olduğunu söyledi.
Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Bilgehan Sonbahar, “İlk kez 2006 yılında dünya tıp litaratürüne sunulmuş Transit Bipartisyon ameliyatı ile Tip 2 Diyabetes Mellitus yani Şeker Hastalığını ortadan kaldırmada güçlü ve etkili cerrahi tekniklerden biri olmuştur. Tip 2 Şeker hastalığında Kalıtım önemli bir rol oynar. Ailelerinde diyabet hikayesi olanlarda görülme şansı daha fazladır. (Özellikle 40 yaş üstündekilerde). Hastaların çoğu şişmandır. Tip II diyabette kandaki insülin düzeyi normal hatta fazla olabilir. Ancak insülinin vücut tarafından kullanılması bozulmuştur. Dolayısıyla şeker hücre içerisine giremez, kanda birikir ve kan şekeri yükselmiş olur. Tip II diyabetin tedavisinde en önemli faktör iyi bir diyet yapmaktır. Uygun egzersizlerde şekerin düşmesine yardımcı olur. Bu şekilde şekeri yeterince düşmeyenlerde kan şekerini düşürücü ağızdan verilen haplar hastalıkta önemli rol oynar. Tip II diyabetin belirtileri genellikle yavaş olarak ortaya çıkar. Bunların başlıcaları çok su içme, çok yemek yeme, çok idrar yapma, görme bozukluğu, el ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma, sık enfeksiyonlar, kaşıntı, yaraların geç iyileşmesidir” dedi.
Bireylerin yaşam kalitesinin ciddi anlamda bozmakta olan bu hastalığın aynı zamanda kişilere ve ülkemize ekonomik külfet de olduğunu ifade eden Op.Dr. Sonbahar, “Hastalarımıza insülin kullanımına, egzersiz yapmaya, diyet programlarına riayet etmeye ve ilaç kullanımına rağmen, istenilen kan şekeri kontrolü sağlanamadığı durumlarda ameliyat önermekteyiz. Tip2 Şeker Hastalığında Ameliyat Laparoskopik yani kapalı yöntem ile uygulanır. Hastalarımız hastanede 4 veya 5 gece yatmaktadır. Hemen ameliyat akşamında kendisi kalkıp gezip dolaşabilecek düzeyde olmaktadır. Kapalı ameliyatta yapılan işlemlerden ilk basamak, şeker hastalarında mevcut aşırı iştah durumunu kontrol altına alabilmek için öncelikle Tüp Mide (Sleeve Gastrektomi) ameliyatı uygulamaktır hemen sonrasında aynı ameliyat seansında ince barsakların son 250cm lik bölümü ( ince barsakların bu son 250cmlik bölümünün adı ileum olarak geçer ve insanlarda insülin salgılanmasını sağlayan l hücreleri barsakların bu bölümündedir ) ölçülerek midenin alt ucuna yan-yana dikilerek birleştirilir. Bu ameliyat tekniği ile hastaya hem iştah azaltıcı tüp mide ameliyatı ( kısıtlayıcı-restriktif-yöntem ) hem de gıdaların 2/3 ünün barsakların son 250cmlik bölümüne hızlıca ulaşmaları sağlayan Gastrik Bypass tekniği kombine edilmiş olur” diye konuştu.
Bu teknik sayesinde, tüp mide içinden geçen gıdaların, hemen ince barsakların son bölümüne geçtiğini kaydeden Op.Dr. Sonbahar, “ Bu bölgede (Terminal İleyum ) bulunan "L Hücrelerini" hızlıca aktive etmesi ile GLP-1 ve Peptid Y adı verilen hormonlar sayesinde hastanın kendi pankreasındaki insülin salgısı başlar ve böylece hastalar kendi vücutlarındaki insülini kullanarak kan şekeri düzeyleri kontrol altına alınır ve hastalar kullandıkları şeker hapları ve kullandıkları insülin iğnelerinden kurtulabilirler. Bu ameliyatın temel mantığı Tip 2 Şeker hastalığında, vücudun pankreastan salgılanan insülini kullanamazken ameliyat sayesinde yeniden kullanmaya başlamasıdır” açıklamalarında bulundu.

Çok sayıda asker FETÖ'den gözaltında!Çok sayıda asker FETÖ'den gözaltında!
Erzincan Vali Yardımcısı açığa alındı!Erzincan Vali Yardımcısı açığa alındı!
'Kendi ülkelerine sahip olmak İsraillilerin hakkı''Kendi ülkelerine sahip olmak İsraillilerin hakkı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Parkinson hastalığından kurtulmak mümkün mü? Parkinson hastalığına karşı nasıl önlem alınabilir?

Parkinson hastalığından kurtulmak mümkün mü? Parkinson hastalığına karşı nasıl önlem alınabilir?

Ani zayıflama pankreas kanseri nedeni! Bu belirtilere dikkat!

Ani zayıflama pankreas kanseri nedeni! Bu belirtilere dikkat!

Prostat kanserinin tedavisi var mı? Yeni yöntemle kanser hücreleri öldürülüyor!

Prostat kanserinin tedavisi var mı? Yeni yöntemle kanser hücreleri öldürülüyor!

Buerger hastalığı nedir? Kangren tedavi edilebilir mi?

Buerger hastalığı nedir? Kangren tedavi edilebilir mi?

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Bu alışkanlıklar kalbinizi genç tutuyor!

Bu alışkanlıklar kalbinizi genç tutuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.