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Selülit savaşında kahraman besinler

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.04.2018 10:28 | Son Güncelleme

Bazı besinlerin selülit düşmanı olduğunu belirten Dr.

Selülit savaşında kahraman besinler

Bazı besinlerin selülit düşmanı olduğunu belirten Dr. Emrah Çinik, selülitler ile savaşan besinler arasında, su, ananas, kırmızı acı biber, yeşil çay, ay çekirdeği ve kuşkonmaz oldu-ğunu söyledi.
Dr. Emrah Çinik, “Mutfağımızdan eksik etmediğimiz besinlerin aynı zamanda selülit düşmanı olduğunu bilmek belki içimizi biraz rahatlatır. Genetik eğilim, östrojen seviyesinin oluşturduğu dolaşım bozukluğu gibi hormonal nedenler, egzersiz yapmamak ve ilerleyen yaş ile cilt altı bağ do-kusunun zayıflaması, hamilelik hatalı beslenme gibi nedenler selülit oluşumuna yol açıyor” dedi.
Kadınların yüzde 90-95’inde görülen, en çok kalçada ve basenlerde ortaya çıkan, vücutta portakal kabuğu görünümü yaratan selülitin sıkışmış yağ hücrelerinden kaynaklandığını ifade eden Dr. Çinik, “Yağ hücrelerinin cildin altında bağ dokusu arasında sıkıştığını, bağ dokusu arasına sıkışan yağ hücre-leri de yüzeye doğru itilince ciltte pütürlü bir görünüm ortaya çıkıyor” diye konuştu.
Yağ depolarını boşaltan ve toksinlerin vücuttan atılmalarını sağlayan bir beslenme ve bunu destek-leyen egzersiz programı ile selülitten büyük oranda kurtulmanın mümkün olduğunu kaydeden Dr. Çinik, pürüzsüz ve gergin bir cilt için; trans yağlardan, tuzdan, rafine şekerden, doymuş yağlardan, alkolden ve yüksek miktarda hayvansal proteinden uzak durulması gerektiğini ifade etti.
Dr. Emrah Çinik, selülit yakıcı besinler hakkında şu bilgileri verdi:
“Ananas deforme yağ dokularını parçalıyor. Potasyum açısından zengin, C vitamini kaynağı, brome-lain’le dolu olan ananas, kan dolaşımını artırmaya destek olur. Ananas, içeriğinde bulunan, sindiri-me ve enflamasyonun giderilmesine yardımcı olan bromelain enzimi sayesinde yağ hücrelerinin çevresini saran deforme olmuş dokuyu parçalar ve yağların depolanmasını önler. Bölgesel ödemi de engelleyen ananasın muzun sağladığı yararlara benzer yararları da bulunuyor. Yeşil çay yağ yakı-mını hızlandırır. Pek çok yararı bilinen ve son yıllarda ülkemizde daha fazla tüketilmeye başlanan yeşil çay, güçlü, sağlıklı bir cilt için yardımcı olur. İçeriğindeki kateşin ile yağ yakımını hızlandıran yeşil çayın çok güçlü antiaging etkisi bulunuyor. Sağlıklı bir sindirim sistemi için yeşil çayın tüketil-mesi önerilir. Ay çekirdeği dokuyu yok etmeye yardımcıdır. Büyük küçük herkesin sevdiği ay çekir-deği de antioksidan bakımından zengin tohumu ile selülit dokusunu yok etmeye yardımcı olur. Kır-mızıbiber tam bir savaşçısıdır. Bazılarımızın çok tükettiği bazılarımızın ise kaçındığı kırmızı acı biber de selülit ile savaşta bize yardımcı olan bir besin. Vücudun içten ısı üretmesi için yardımcı olan kır-mızı acı biber, böylece vücudun daha hızlı yağ yakmasını sağlar. Kuşkonmaz kan dolaşımını düzen-ler. Bir diğer selülit düşmanı ise sofralarımızda diğer besinlere göre daha az yer bulan kuşkonmaz. Bu sağlıklı yiyecek ise kan dolaşımını normal düzeye getirir. Kılcal damarları güçlendirir. Ayrıca vü-cudu toksinlerden arınmaya yardımcı olurken, önemli bir idrar söktürücü görevi de görür. Su cildi dolgunlaştırır. Hayat kaynağı suyu bolca tüketmek bile pek çok sorunun ortadan kalkmasını ya da azalmasını sağlıyor. Her gün en az 8 bardak su içmek cildi dolgunlaştırır, yağları yakar ve selülitlerin daha az görünmesine yardımcı olur.”

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