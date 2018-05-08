HABER

Sergilerin en tatlısı İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.05.2018 12:01 | Son Güncelleme

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Gıda Teknolojisi Kulübü, Öğr.

Sergilerin en tatlısı İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Gıda Teknolojisi Kulübü, Öğr. Gör. Kübra Sağlam’ın danışmanlığında, Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü ve Gıda Teknolojisi Programı öğrencileri ile “3.Geleneksel Reçel Sergisi” etkinliği gerçekleştirdi.

Meslek Yüksekokulu Müdür yardımcısı Öğr. Gör. Fırat Demirkol’un açılışını gerçekleştirdiği sergide, Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencileri reçel temalı Ar-Ge ürünlerini sundu.

Ürünlerin besin değerlerinin, fotoğraflarla yapım aşamalarının açıklandığı, sunum tavsiyelerinin verildiği sergiye akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Ambalajlama Teknolojisi dersi kapsamında edindikleri bilgileri uygulayan öğrenciler, reçel kavanozlarının etrafına etiket tasarlayarak, besin değeri tablosu, barkod sistemi, ambalaj sembolleri ve içindekiler kısımları ile ilgili bilgileri de ambalajlarına yerleştirdiler.

Fesleğenli domatesli reçel, ananas reçeli, nane reçeli, pomelo reçeli, kahve reçeli, fındık reçeli, patlıcan reçeli, kızılcık reçeli, turp reçeli, kivi reçeli,mısır reçeli, balkabağı reçeli ve cevizli süt reçeli gibi başarılı reçel denemeleri yapılan sergide, Ar-Ge çalışmalarının önemi vurgulandı.

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

Sergilerin en tatlısı İstanbul Gelişim Üniversitesi’ndeSergilerin en tatlısı İstanbul Gelişim Üniversitesi’ndeSergilerin en tatlısı İstanbul Gelişim Üniversitesi’ndeSergilerin en tatlısı İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde

Muharrem İnce, Atatürk'e söz verdi!Muharrem İnce, Atatürk'e söz verdi!
Erdoğan ortak hedef olarak seçildi!Erdoğan ortak hedef olarak seçildi!
AK Partili vekil konuşurken gözler bir anda oraya döndü!AK Partili vekil konuşurken gözler bir anda oraya döndü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri

Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

Mastürbasyon ve pornoyu bırakarak hayatını değiştiren genç

Mastürbasyon ve pornoyu bırakarak hayatını değiştiren genç

Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil

Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil

Kanser tedavisinde çığır açacak buluş!

Kanser tedavisinde çığır açacak buluş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saç sıklaştırma ekim teknikleri nelerdir?

Saç sıklaştırma ekim teknikleri nelerdir?

Yumurtalık kanseri riskini azaltan 10 etken! Bunları yaparak hayatınızı kurtarabilirsiniz

Yumurtalık kanseri riskini azaltan 10 etken! Bunları yaparak hayatınızı kurtarabilirsiniz

Bu tehlikeye dikkat! Eğer koku alamıyorsanız...

Bu tehlikeye dikkat! Eğer koku alamıyorsanız...

Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri

Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri

Yaz ile birlikte internet aramaları da 'forma' girdi

Yaz ile birlikte internet aramaları da 'forma' girdi

Obezite ameliyatı için uygun musunuz?

Obezite ameliyatı için uygun musunuz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.