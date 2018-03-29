Serviks kanserine karşı bilgilendirmeler sürüyor

Kilis’te, Serviks kanserine karşı Çok Amaçlı Toplum Merkezi kursiyerleri bilgilendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Aysel Uyar, Kanser Birimi Personeli Elif Eğdemir ve Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇSAP) personellerinin katılımıyla Kilis Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ayhan Aksoy tarafından Serviks kanseri hakkında vatandaşları bilgilendirmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kilis Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ayhan Aksoy, Çok Amaçlı Toplum Merkezinde görev yapan kursiyerlerine eğitim düzenlendi. Kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ve iyileşmenin erken teşhis ile doğru orantılı olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Aksoy, “40-69 yaş aralığındaki bayanlarımıza 2 yılda bir meme kanseri, 30-65 yaş aralığındaki bayanlarımıza 5 yılda bir rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş aralığındaki tüm halkımıza 2 yılda bir bağırsak kanseri taramalarının Aile hekimlikleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, AÇSAP ve KETEM’ de ücretsiz olarak yapılıyor” dedi.