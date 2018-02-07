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Ses estetiği ile hayal ettiğiniz sese kavuşabilirsiniz!

SAĞLIK HABERLERİ | 07.02.2018 17:30 | Son Güncelleme

Okan Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Koçak; yıllardır ses estetiği yaparak kişilerin ses tonlarını yeniden yapılandırıyor.

Ses estetiği ile hayal ettiğiniz sese kavuşabilirsiniz!

Okan Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Koçak, ‘’Ses estetiğini daha çok siyasetçiler, yöneticiler, öğretmenler, avukatlar ve sanatçılar yaptırıyor. Yani daha çok sosyal ortamla iç içe olan kişiler tercih ediyor. Başvuranların çoğu seslerinden memnun değil; tarzları ile uyumsuz olduğunu düşünüyorlar. Bu arada, bu meslek gruplarının dışındaki kişiler de ameliyat olabiliyor.

Toplumuzdaki ince sesli erkek oranı; yüzde 15 civarında. Kadınlarda ise ince ses tercih ediliyor.

Prof. Dr. İsmail Koçak, Orta yaş grubunda, 300 kişi üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları şöyledir;

Katılımcıların yüzde 95.7′si sesin güzelliğine veya çirkinliğine inanıyor.
Yüzde 60′ı konuşma sesini normal olarak tanımlarken; yüzde 43′ü güzel, yüzde 7′si çirkin, yüzde 2′si çekici buluyor. Şarkı söyleme söz konusu olduğunda ise; katılımcıların yüzde 35′i sesini normal, yüzde 36′sı güzel, yüzde 52′si çirkin, yüzde 14 ü çekici buluyor.
Katılımcıların yüzde 80′i kadınlarda melodik bir sesi daha çekici buluyor. Kadınların yüzde 80′i, erkeklerin de yüzde 40′ı; nefesli ses özelliklerini daha beğeniyor.
İnsanların yüzde 36′sı seslerinin daha farklı olmasını istiyor.

Botoksla Tınısı Değişiyor

Ses estetiğinde iki çeşit ameliyat tekniği uygulanıyor. Ses tellerine doğrudan yapılan işlemler; Botoks uygulaması ve dolgulama tekniklerini içeriyor. Bu teknikler ile ses tellerinin kas kontrolü ve kalınlığı değiştirilerek; ses tınısı ve frekansı üzerinde oynanıyor. Bir de ‘larengoplasti’ adlı teknik var. Bu işlemlerde ses tellerinin pozisyonu ve gerginliği değiştirilerek, ses kalitesi istenen şekilde ayarlanıyor.

Ertesi Gün İşe Gidiliyor

Ameliyat, 15 dakika ile iki saat arasında değişiyor. Doğal ses elde edildikten sonra ses terapisi ile tedaviye devam edilebilir.

Hastalar ertesi gün işlerine gidebilir. Ancak ses tellerine doğrudan yapılan müdahalelerde; 7-15 gün arası ses istirahati gerekiyor. Bu nedenle ses kullanımını gerektiren işlerde çalışanların, işlerine bir süre ara vermesi gerekebilir.

Yeni Seslerine Çok Kolay Adapte Oluyorlar

Prof. Dr. İsmail Koçak, ‘’Ses estetiği, sesin incelik ve kalınlığını değiştirmek üzere planlanmış tekniklerdir. Ancak ek olarak ton değişimi de sağlanabiliyor. Yani tiz sesler davudi bir hale getirilebiliyor. Sahnede veya sosyal ortamda etki yaratması sağlanabiliyor. Kişiler çoğunlukla seslerine kolaylıkla alışabiliyorlar. İstenen bir sonuç elde edildiğinde, kişinin kullanımı ile ses kalitesi daha da oturuyor’’ dedi.

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