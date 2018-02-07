Ses estetiği ile hayal ettiğiniz sese kavuşabilirsiniz!

Okan Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Koçak, ‘’Ses estetiğini daha çok siyasetçiler, yöneticiler, öğretmenler, avukatlar ve sanatçılar yaptırıyor. Yani daha çok sosyal ortamla iç içe olan kişiler tercih ediyor. Başvuranların çoğu seslerinden memnun değil; tarzları ile uyumsuz olduğunu düşünüyorlar. Bu arada, bu meslek gruplarının dışındaki kişiler de ameliyat olabiliyor.

Toplumuzdaki ince sesli erkek oranı; yüzde 15 civarında. Kadınlarda ise ince ses tercih ediliyor.

Prof. Dr. İsmail Koçak, Orta yaş grubunda, 300 kişi üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları şöyledir;

Katılımcıların yüzde 95.7′si sesin güzelliğine veya çirkinliğine inanıyor.

Yüzde 60′ı konuşma sesini normal olarak tanımlarken; yüzde 43′ü güzel, yüzde 7′si çirkin, yüzde 2′si çekici buluyor. Şarkı söyleme söz konusu olduğunda ise; katılımcıların yüzde 35′i sesini normal, yüzde 36′sı güzel, yüzde 52′si çirkin, yüzde 14 ü çekici buluyor.

Katılımcıların yüzde 80′i kadınlarda melodik bir sesi daha çekici buluyor. Kadınların yüzde 80′i, erkeklerin de yüzde 40′ı; nefesli ses özelliklerini daha beğeniyor.

İnsanların yüzde 36′sı seslerinin daha farklı olmasını istiyor.