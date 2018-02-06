'Ses hijyeni için günde en az 2 litre su için'

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) - SES hijyeni için günde en az iki litre su içilmesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Süleyman Kumbasar, " Sesin doğru oluşabilmesi için nem ve su çok önemlidir. Günde 2 litre yani bolca su içmeliyiz. Kafeinsiz sıvılar tüketmek lazım. Kahve, çay, kola, alkol nemliliği azaltıp hücre içindeki sıvıyı kurutacağından sesin oluşumunu zorlaştırır. Ne kadar çok mukus oluşursa ses titreşimi o kadar kolay olur, böylece ses teli zarar görmez. Ama mukus azalıp, kuruluk oluştuğunda ses teli zorlanacağı için tahriş oluşur buna bağlı ödemler gelişir" dedi.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Süleyman Kumbasar, ses hijyeni hakkında bilgi vererek, yapılması gerekenleri sıraladı. Ses sistemini korumaya yönelik her türlü davranışa ses hijyeni denildiğini belirten Op. Dr. Kumbasar, "Ses sistemi akciğerler, nefes borusu, boğaz, burun, ağız, dil, diş ve dudaklardan oluşur. Gerçek ses organı gırtlakta bulunur. Doğru sesi oluşturmak için doğru nefes almak önemlidir. Doğru nefes alabiliyorsak ses tellerini zorlamadan konuşabiliriz. Doğru nefes diyafram nefesidir, bunun içinde duruş çok önemli. Omuz ve boyun kaslarını gevşeterek dik durmalıyız. Bu pozisyonu sağlayıp sesimize yüklenmezsek doğru sesi oluştururuz" diye konuştu.