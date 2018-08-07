Ses kısıklığı nasıl geçer? Ses kısıklığı neden olur? Ses kısıklığı tedavisi nasıl olur?

Ses, kişiye özgü olan, insanlar arası iletişimi sağlayan bir oluşum olarak ortaya çıkıyor. Bazı meslek gruplarında çalışanlar başta olmak üzere birçok kişi ses hastalıklarından dolayı sorunlar yaşayabiliyor. Ses kısıklığı basit bir rahatsızlık olabileceği gibi birçok hastalığın da belirtisi olabiliyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Doç. Dr. Mehmet Akdağ, ses kısıklığı, nedenleri ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi verdi.

BİRÇOK NEDEN SES KISIKLIĞINA SEBEP OLABİLİR



Enfeksiyon, alerji, sigara, reflü, öksürük, yüksek ses ile konuşma gibi nedenler ses kısıklığına neden olabilir. Guatr cerrahisi, kalp cerrahisi, göğüs cerrahisi sonrası da ses kısıklığı gelişebilir. Dahası Nörolojik bozukluklar, psikolojik hastalıklar, genetik sendromlar, ergenlik dönemi, hipotiroid, gebelik, yaşlılık, hipertansiyon ilaçları, hormonlar, doğum kontrol hapları, nodüller, polipler, kötü huylu tümörler ile de görülebilir.

SES KISIKLIĞININ NEDENLERİ ARAŞTIRILMALI



Ses kısıklığının başlangıcı, süresi, uygulanan tedavileri, daha önce ses kısıklığının olup olmadığı, sigara kullanımı, hastanın mesleği, sistemik hastalıkları, genetik özellikleri, geçirdiği cerrahi girişimleri, hastanın psikolojik durumu değerlendirilmelidir. Seste değişikliğe neden olabilecek burun tıkanıklığı, bademciklerde büyüklük, ses tellerinde patolojiye neden olabilen farenjit, sinüzit, alerjik rinit araştırılmalıdır. Poliklinik şartlarında endoskopik olarak ses tellerinde nodul, polip, kanser, reflü ya da ses oluşumu sırasında kapanma bozukluğu olup olmadığı değerlendirilir.