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Ses kısıklığı nasıl geçer? Ses kısıklığı neden olur? Ses kısıklığı tedavisi nasıl olur?

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.08.2018 11:03 | Son Güncelleme

Ses kısıklığı farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkabilir. Ses kısıklığı nasıl geçer sorusunun cevaplanması için önce ses kısıklığının neden ortaya çıktığı bilinmelidir. Ses kısıklığı tedavisi için ilaç önerisi de ona göre yapılır. Peki ses kısıklığı yaşamamak için ne yapmak gerekir? Ses kısıklığına ne iyi gelir?

Ses kısıklığı nasıl geçer? Ses kısıklığı neden olur? Ses kısıklığı tedavisi nasıl olur?

Ses, kişiye özgü olan, insanlar arası iletişimi sağlayan bir oluşum olarak ortaya çıkıyor. Bazı meslek gruplarında çalışanlar başta olmak üzere birçok kişi ses hastalıklarından dolayı sorunlar yaşayabiliyor. Ses kısıklığı basit bir rahatsızlık olabileceği gibi birçok hastalığın da belirtisi olabiliyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Doç. Dr. Mehmet Akdağ, ses kısıklığı, nedenleri ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi verdi.

BİRÇOK NEDEN SES KISIKLIĞINA SEBEP OLABİLİR

Enfeksiyon, alerji, sigara, reflü, öksürük, yüksek ses ile konuşma gibi nedenler ses kısıklığına neden olabilir. Guatr cerrahisi, kalp cerrahisi, göğüs cerrahisi sonrası da ses kısıklığı gelişebilir. Dahası Nörolojik bozukluklar, psikolojik hastalıklar, genetik sendromlar, ergenlik dönemi, hipotiroid, gebelik, yaşlılık, hipertansiyon ilaçları, hormonlar, doğum kontrol hapları, nodüller, polipler, kötü huylu tümörler ile de görülebilir.

SES KISIKLIĞININ NEDENLERİ ARAŞTIRILMALI

Ses kısıklığının başlangıcı, süresi, uygulanan tedavileri, daha önce ses kısıklığının olup olmadığı, sigara kullanımı, hastanın mesleği, sistemik hastalıkları, genetik özellikleri, geçirdiği cerrahi girişimleri, hastanın psikolojik durumu değerlendirilmelidir. Seste değişikliğe neden olabilecek burun tıkanıklığı, bademciklerde büyüklük, ses tellerinde patolojiye neden olabilen farenjit, sinüzit, alerjik rinit araştırılmalıdır. Poliklinik şartlarında endoskopik olarak ses tellerinde nodul, polip, kanser, reflü ya da ses oluşumu sırasında kapanma bozukluğu olup olmadığı değerlendirilir.

NEDENİNE GÖRE UYGUN TEDAVİ SEÇENEĞİ BELİRLENMELİ

Ses kısıklığında, istirahat önemlidir. Enfeksiyon, alerji, reflü, psikojenik ses kısıklığı gibi durumlarda ilaç tedavisi verilir. Ses telinde oluşan nodül ve polibin tedavisinde, tek taraflı ses telinin çalışmadığı durumlarda, nörolojik ses kısıklıklarında, ses teli cerrahisi öncesinde ve sonrasında ses terapisinden fayda görülebilir. Ses teline cerrahi işlem gerekliyse geciktirilmemelidir. Hastalığın durumuna göre botoks tedavide kullanılabilir.

İleri evre ses teli kanserlerine yönelik tedaviler evreye göre açık yada kapalı teknik cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi olarak değişmektedir. Ses kısıklığınız 10 günden uzun sürüyorsa mutlaka KBB doktorunuza muayene olun.

SES KISIKLIĞI YAŞAMAMAK İÇİN BU ÖNERİLERE DİKKAT

Ses kısıklığı ortaya çıktığında konuşmaktan çekinin.

Sigara içmeyin.

Bol su tüketin.

Acılı, baharatlı, ekşi gıdalardan ve asitli içeceklerden kaçının.

Yüksek ses ile uzun sureli konuşmalar yapmamaya çalışın.

Alkollü ve kafeinli gıdalardan uzak durun.

Tok olarak uyumayın.

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