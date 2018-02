Sevgililer Günü’nde onkoloji hastalarına moral konseri

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Grup Ayda 1, Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde onkoloji hastalarına ’Bir nefes bir ses’ temasıyla konser verdi. Konseri tedavisi boyunca kendisini hiç yalnız bırakmayan eşi ile birlikte dinleyen onkoloji hastası Engin Deniz, "Akciğer kanserini uygulanan tedaviler ve eşimin desteği ile yendim. Bu özel bir konseri hayatımdaki en büyük desteğim eşim ile el ele dinlemek dünyanın en güzel sevgililer günü hediyesidir" dedi.

Memorial Sağlık Grubu ve Bakırköy Belediyesi işbirliğiyle Grup Ayda 1, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde onkoloji hastalarına ve ailelerine ’Bir nefes bir ses’ temasıyla moral konseri verdi. Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konserde Grup Ayda 1, sevilen şarkılarını onkoloji hastaları ve aileleri için söyledi. Konser halka açık ve ücretsiz gerçekleştirildi. Memorial Hastaneleri Göğüs Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Sayar, etkinlik hakkında bilgiler verirken, tedavide yaşadıkları zorluklara değindi.

Onkoloji hastaları ile ilgili olarak bir moral konseri düzenlediklerini belirten Prof. Dr. Adnan Sayar, "Konseri onkoloji hastaları ve onkoloji çalışanları için düzenledik. Konseri verenler, onkoloji ile ilgili sağlık çalışanlarından oluşuyor. Onkolojik hasta grubunda sosyal desteğin, tedavinin devamı ve sonuçları üzerinde çok ciddi etkileri var. Hem bunu hatırlatmak hem de Sevgililer Günü’nde hoş gece yaşatmak için böyle bir konser düzenledik" dedi.

Her hasta için ayrı tedavinin olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Sayar, "Her biri için uygun olan tedavi farklı. Kimisi için tedavi söz konusu iken kimisi sadece kemoterapi ve radyoterapi uygulanıyor. Bir gurup var ki her ikisi birden yani cerrahi ve tıbbi tedaviler bir arada uygulanıyor. Her hasta için farklı farkı tedaviler öngörüyor. Önemli olan en uygun tedaviyi seçebilmek ve bunu sonun kadar sürdürebilmek. Türkiye’de devlet kurumlarında, üniversitelerde ve özel sektörde onkolojik açıdan tam donanımlı birçok merkez var. Burada uygulanabilen tedaviler standart, tanımlanmış ve yurtdışında da benzeri yapılan tedavi formatlarıdır. Özel bir fark yoktur, aynı tedaviler birçok kurumlarda yapılabilir" şeklinde konuştu.