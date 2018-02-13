14 Şubat’a kısa bir süre kala bütün dünyada ‘sevgi sözcüğü’ ile ilgili pazarlama ve tüketme çılgınlığı yaşanmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Medical Park Karadeniz Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Cengiz Soylu, insanların her geçen yıl Sevgililer Günü’ne daha çok önem verirken gerçek sevgiyi bir o kadar ihmal ettiğini belirterek “Sevgililer Günü’nün önemi artarken sevginin değeri azalıyor” dedi.

Sevginin ön planda olmasının olumlu bir durum olduğunu ifade eden Soylu, “Sanayileşme ve tüketim kültürü; haz peşinde koşan, narsist, değerlerine ve hatta kendine yabancı insan tipi, modern zamanların en önemli özellikleridir. Mevcut düzen, ‘mutluluğu artıracağım’ derken, insanları, gerçek insani mutluluktan uzak, haz peşinde koşan; hazzı, alkol, uyuşturucu ve sanal ortamlar yardımıyla elde eden, sevgiden yoksun tek boyutlu bir varlık olarak şekillendirmiştir. Bu nitelikte insanların gerçek anlamda sevgi üretebilmesi mümkün değildir. Ancak karamsar olmamak lazım. Her insanın doğası sevgi üretmeye uygundur” diye konuştu.