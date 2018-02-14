Şeyh Edebali Üniversitesi’nden kanser alanında önemli araştırmalar

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, kanser tedavisinde kullanılacak yeni ilaçların geliştirilmesi için önemli çalışmalara imza atıyor.

Tıbbi Genetik Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Onur Eroğlu’nun danışmanlığında yürütülen çalışmalar, kadınlarda yüzde 30 sıklıkla en sık görülen kanser cinsi olan meme kanseri üzerine yoğunlaşmış durumda. TÜBİTAK tarafından desteklenen iki farklı proje kapsamında sürdürülen çalışmalarda 4’üncü sınıf lisans öğrencileri de yer alıyor.

Kadınlarda kansere bağlı ölümlerin yüzde 18’inin meme kanseri nedeniyle meydana geldiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Onur Eroğlu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi laboratuarlarında devam eden çalışmalarda, amaçlarının özellikle meme kanseri tedavisine yönelik yeni ilaçlar geliştirmek ve kombine terapiye yönelik araştırmalar yapılmak olduğunu ifade etti. Bugüne kadar meme kanserinde genetiğe bağlı risk faktörlerinin sadece yüzde 25’inin aydınlatılabildiğinin altını çizen Eroğlu, çalışmalarıyla ilgili, "Meme kanseri hormona bağımlı bir hastalıktır, insidansı üzerinde menarş yaşı, ilk gebelik yaşı ve menapoz yaşının etkisi görülmektedir. Ekzojen kaynaklı hormonlar riski etkileyebildiği gibi, iyonizan radyasyon ve fiziksel aktivitenin de etkisi bulunur. Ailesinde meme kanseri olanlarda meme kanseri görülme riski daha fazladır. Bugüne kadar meme kanserinde genetiğe bağlı risk faktörlerinin sadece yüzde 25’i aydınlatılabilmiştir. Tüm bu etkiler ışığında çalışmaların kliniğe yansımaları ve kişiselleştirilmiş tedavi protokollerinin oluşturulması son derece önemlidir. Üniversitemizin Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde sürdürdüğümüz çalışmalarda özellikle meme kanseri tedavisine yönelik yeni ilaç geliştirmeleri ve kombine terapiye yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Aynı zamanda Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Kocaeli Üniversitesi Kimya Bölümü ve Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile iş birliklerimiz devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Meme kanseri alanında devam eden çalışmaların yanında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teşvik Destekli Projeleri kapsamında “Prostat kanserinin ayırıcı tanısında kullanılmak üzere yeni biyobelirteçlerin bulunması” üzerine araştırmalarının da devam ettiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Onur Eroğlu, çalışmalarda desteğini esirgemeyen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş’a ve Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Cihan Darcan’a teşekkür etti.