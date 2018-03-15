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SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.03.2018 12:12 | Son Güncelleme

SGK kanser ilacı ödeme listesine 4 ilaç daha eklendi. Katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 4 kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını belirtti. Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 35 kanser ilacı Şubat ayında ödeme listesine alınmıştı.

SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kanser ilacı ödeme listesine 4 ilaç daha eklendiğini duyurdu. Bakan Sarıeroğlu NTV'nin sorularını yanıtladı. Bakan Sarıeroğlu 4 kanser ilacının geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

ŞUBAT AYINDA 35 KANSER İLACI DAHA ÖDEME LİSTESİNE ALINMIŞTI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık UygulamaTebliği'nde yaptığı bir değişiklikle kanser tedavisinde kullanılanların da yer aldığı 35 ilacı ödeme listesine almıştı. İlaç Geri Ödeme Komisyonu'nca 21 Eylül 2017'de yapılan toplantıda 94 adet başvurunun nihai kararı verilmişti. Düzenleme ile 35 adet ilaç yeni bir SUT düzenlemesi gerekmediğinden ödeme listesine ilave edilmişti. Listeye konulacak 3 ilacın ikisi, daha önce yurt dışından temin edilmekte iken Türkiye'de ruhsat almış ilaçlar.

Bunlardan biri "interstisyel sistit" tedavisinde, diğeri "hodgkin lenfoma" ve "anaplastik büyük hücreli lenfoma" tedavisinde, diğeri "akciğer kanseri" tedavisinde kullanılıyor. Bu ilaçlar kurumla sözleşmeli eczanelerden vatandaşın erişimine sunulmuştu.

Ayrıca lösemi, astım ve mesane kanseri tedavilerinde kullanılmak üzere 3 adet ilacın yurt dışından tedarik edilmesine karar verilmişti.

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kanser ilaç çalışma bakanı Sarıeroğlu SGK

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