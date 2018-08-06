Sıcak hava ne yenir? Yaz günlerinde ne yemeli? Soğuk yaz yemekleri derdinizin devası olacak!

Selçuk Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Toplum Beslenmesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Nermin Işık, sıcak yaz günlerinde enerjik ve sağlıklı kalabilmenin sırlarını anlattı.
Yaşamın her döneminde olduğu gibi sağlıklı beslenme yaz döneminde de oldukça önemli. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Toplum Beslenmesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Nermin Işık, aniden artan hava sıcaklıkları nedeniyle yaz aylarında doğru beslenmenin daha da önem kazandığını söyledi.
Özellikle terleme ile çok su kaybettiğimiz günlerde günlük 1.5- 2 litre su tüketmenin şart olduğunu hatırlatan Işık, “Ayrıca hafif ve besleyici yemekleri tercih etmeliyiz. Su içmeyi sevmiyorum diyorsanız sıvı yemekleri tercih edelim. Sıvı tüketimi metabolizmanızı hareketli tutmanıza yardımcı oluyor. Beslenmenizde soğuk çorbalara yer verilebilirsiniz” dedi.
Barındırdığı vitamin ve mineraller açısından önemli bir besin kaynağı olan bulgurun, bebek ve çocuklar için gerçek bir hazine değerinde olduğunu kaydeden Nermin Işık, B vitamini (tiamin) bakımından zengin olan bulgurun özellikle çocuklar, yaşlılar ve hamileler tarafından tüketimine özen gösterilmesini, sofralardan eksik edilmemesini önerdi.
Nermin Işık, ayrıca yaz aylarında diyet yapan veya sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerin sofralarında lif ve protein bakımından yüksek değeri bulunan bulgurlu yemekleri eksik etmemelerini de tavsiye etti.
DURU BULGURLU SOĞUK ÇORBA
Türk mutfağında her damak tadına uygun çeşit çeşit çorba yer alıyor. Ancak genelde sıcak olarak tüketilen çorbaların yanı sıra sıcak günlere yakışacak soğuk çorba da var.
İşte sıcakların bunalttığı bugünlerde içinizi serinletecek çorba tarifi Duru Bulgur’dan geliyor: Duru Bulgurlu Soğuk Çorba…
Lezzeti ve hafifliği ile Duru Bulgurlu Soğuk Çorba, sıcak yaz günlerinde sofralarında soğuk çorba arayanlara hem pratik hem de serinletici bir tarif…
Duru Pilavlık Bulgurdan hazırlanan Bulgurlu Soğuk Çorbanın her kaşığı sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak.
Bu leziz çorbanın tarifi ise şöyle:
İÇİNDEKİLER
4 su Bardağı (25 gram) Ispanak
6 su bardağı (1200 gram) Su
3 tatlı kaşığı (18 gram) Tuz
1 su bardağı (160 gram) Duru Pilavlık Bulgur
5 diş (15 gram) Sarımsak
1 su bardağı (250 gram) Yoğurt(Süzme)
1 yemek kaşığı (1,5 gram)Nane
HAZIRLANIŞI
İşe ilk olarak ıspanakları ayıklayarak başlayın. Ayıkladığınız ıspanakları iyice yıkayın ve ince ince doğrayın. İki su bardağı su kaynatın. Kaynayan suya 1 tatlı kaşığı tuz, bulgur ve ıspanak ilave ederek kısık ateşte iyice suyunu çekinceye kadar pişirin ve soğumaya bırakın. Bu sırada sarımsakları soyup, yıkadıktan sonra 2 tatlı kaşığı tuz ile dövün. 4 su bardağı su ile yoğurdunuzu ezip, dövdüğünüz sarımsaklarla birlikte soğumaya bıraktığınız yemeğinize ilave edip karıştırın.
Ve sonun nefis bulgurlu soğuk çorbanız hazır. Çorbanızı üzerine nane serperek soğuk olarak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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