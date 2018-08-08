HABER

Sıcak havada serinlemek için ne içilir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.08.2018 11:43 | Son Güncelleme

Sıcak havalarda serinlemek için ne içilir? Yemek tüketiminin de azaldığı yaz aylarında sıcak havalarda içecek ihtiyacı daha da artmakta. Fakat bu yaz günlerinde içinizi ferahlatmak için her içeceğin sizi serinleteceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Peki sıcak havalarda serinlemek için ne içmek gerekir? İşte sıcak havalarda severek içeceğiniz sağlıklı serinleten içecekler...

Sıcak havada serinlemek için ne içilir?

Sıcak havalarda vücudun kaybettiği sıvıyı yerine koymak ve ferahlamak için en çok soğuk içecekler tercih ediliyor. Sıcak yaz günlerinde serinlemenin en sağlıklı yolunun taze meyve ve maden suyu kullanarak hazırlanan içeceklerden geçtiğini vurgulayan Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Vücuttaki elektrolit dengesini korumaya yardımcı olmak, serinlemek, lezzetli ve sağlıklı seçenekler oluşturmak ve şeker konusunda daha titiz davranarak içeceklerinizi kendiniz hazırlayabilirsiniz” dedi.

Havaların ısınması, soğuk içeceklere talebi artırıyor. Sıcak yaz günlerinde ‘sağlıklı serinleme’ önerilerinde bulunan Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Şekerli ve asitli soğuk içecekleri tercih edenler gereksiz enerji alırken aynı zamanda besleyici değeri olmayan sıvılarla vücutlarına zarar verebilirler” dedi. Yaz aylarında alkolün de zararına dikkat çeken Mumcu, “Alkol, sindirimi sırasında vücuttan yüksek oranda su attırır. Bu nedenle sıvı ihtiyacının fazla olduğu sıcak yaz günlerinde tercih edilmemesi gereken içeceklerin başında gelir” hatırlatmasını yaptı.

Sıcak havalarda en başta bol bol su tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Mumcu, sıcak havalarda tüketilebilecek sekiz içecek tarifi verdi:

BUZLU ÇAY: İyi demlenmiş ve soğutulmuş çayın içine limon suyu ve buz ekleyerek hazırlanacak çayın içine limon dilimleri de eklenebilir. Tercihe göre limon yerine şeftali, vişne gibi diğer taze meyvelerin suları eklenerek farklı ve sağlıklı içecekler hazırlanabilir.

SODA VE MEYVE SUYU: Taze sıkılmış meyve sularına (diyabet ve kilo problemi gibi sağlık sorunları yaşayanların meyve miktarına dikkat etmeleri şartıyla) maden suyu ve buz eklenerek serinletici içecekler hazırlanabilir.

SAĞLIKLI SEBZE SUYU: Bol limon ve buz kullanarak farklı sebzeler ile içecekler hazırlayabilirsiniz. Salatalık dilimleri, maydanoz, taze nane, taze fesleğen, taze zencefil dilimleri kullandığınız karışımlar ile lezzetli ve sağlıklı içecekler hazırlayabilirsiniz.

sicak_havada_ne_icilir

NANELİ BALLI LİMONATA: Sıcak yaz günlerinde en iyi alternatiflerin başında da taze nane ile tatlandırılmış buzlu limonata geliyor. Balla da tatlandırılabilecek limonatanın içine sevilen diğer otlar da eklenebilir.

NANELİ AYRAN: Türkiye’de en çok sevilen içecekler arasında yer alan ayran da nane ile tatlandırılabilir. Bunun yanında maydonoz, dereotu, fesleğen gibi zengin aromalar da ayrana eklenebilir. Tansiyon problemi yaşamayanların maden suyu katabileceği ayranın içine yeşil elma ya da salatalık püresi de eklenebilir.

AROMALI KEFİR: Kefirin içine tercihe göre meyve, baharat veya taze otlar eklenebilir. Meyveler arasında muz, ananas, şeftali, kavun gibi seçenekler değerlendirilebilir. Böylece sağlıklı, lezzetli ve serinletici bir içecek hazırlanabilir.

SÜTLÜ İÇECEK: Kahve sevenler ise buz ve süt kullanarak yapılacak içecekleri seçebilir. Az yağlı sütün içerisine aromayı zenginleştirmek adına tarçın ve zencefil eklenebilir.
****

PARTNERBir zamanlar bu modaydı!Bir zamanlar bu modaydı!
İshal sandığınızdan daha ciddi sonuçlar doğurabilirİshal sandığınızdan daha ciddi sonuçlar doğurabilir
İlk yardımda doğru bilinen yanlışlara dikkatİlk yardımda doğru bilinen yanlışlara dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sıcak içecek sağlıklı içecek

En Çok Okunan Haberler

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Fenerbahçe turu zora soktu

Fenerbahçe turu zora soktu

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İlginizi Çekebilir

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Boyun fıtığı belirtileri nelerdir? Boyun ağrısı nasıl geçer? Boyun ağrısını azaltan öneriler

Boyun fıtığı belirtileri nelerdir? Boyun ağrısı nasıl geçer? Boyun ağrısını azaltan öneriler

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?

Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kulak enfeksiyonu neden olur? Kulak enfeksiyonu belirtiler nelerdir?

Kulak enfeksiyonu neden olur? Kulak enfeksiyonu belirtiler nelerdir?

İshal sandığınızdan daha ciddi sonuçlar doğurabilir

İshal sandığınızdan daha ciddi sonuçlar doğurabilir

Kırılganlık sendromu nedir? Kırılganlık sendromu tedavisi nedir? Kırılganlık sendromu belirtileri nelerdir

Kırılganlık sendromu nedir? Kırılganlık sendromu tedavisi nedir? Kırılganlık sendromu belirtileri nelerdir

Ses kısıklığı nasıl geçer? Ses kısıklığı neden olur? Ses kısıklığı tedavisi nasıl olur?

Ses kısıklığı nasıl geçer? Ses kısıklığı neden olur? Ses kısıklığı tedavisi nasıl olur?

Pelvik ağrı / PKS nedir? Pelvik ağrı / PKS belirtileri nelerdir? Pelvik ağrı / PKS tedavisi

Pelvik ağrı / PKS nedir? Pelvik ağrı / PKS belirtileri nelerdir? Pelvik ağrı / PKS tedavisi

Aestheticstanbul 2018 ne zaman? Aestheticstanbul 2018 nerede? Aestheticstanbul 2018 başvuru ve kayıt işlemleri

Aestheticstanbul 2018 ne zaman? Aestheticstanbul 2018 nerede? Aestheticstanbul 2018 başvuru ve kayıt işlemleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.