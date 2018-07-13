Sıcak havalarda gıda zehirlenmesine dikkat

İSTANBUL, (DHA)- Yükselen sıcaklıkların ve nemin vatandaşların yemek yeme alışkanlıklarında da değişikliğe neden olduğunu belirten Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Bilge Koç, dolapta saklanmayan ve açıkta kalan tüm yiyeceklerin gıda zehirlenmesine yol açacağını söyledi.

Yaz aylarında artan sebze, meyve tüketimi gıda zehirlenmelerinde beraberinde getiriyor. Sıcak havada tükettiğimiz gıdalarda artan mikroorganizmaların üremeye başlaması gıda zehirlenmesine neden olabiliyor. BAU Öğr. Görevlisi Bilge Koç, sadece sebze, meyve tüketimi değil, çay ve kahve gibi içeceklerin de vücutta su kaybına neden olduğunu söyleyerek beslenme konusunda önerilerde bulundu.

“ÜRÜNLERİN ÜRETİM VE SON KULLANMA TARİHİNE DİKKAT EDİN”

Besinlerde bulunan mikroorganizmaların üremeye başlayarak gıda zehirlenmesine yol açabileceğini söyleyen Koç, “Dolapta saklanmayarak, açıkta kalan tüm yiyecekler yazın gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Pişmiş yiyecekler tekrar tekrar ısıtılmamalı, meyve ve sebzeler bol suyla güzelce yıkanmalı, besini hazırlayan kişinin el ve tırnak temizliği de iyi olmalı. Ürünleri alırken üretim ve son kullanma tarihine dikkat etmeliyiz. Eğer konserve kullanılacaksa, ürünün kutusu ezik olmamalı ya da kapağı şiş olmamalıdır. Bu tür konserveler içindeki ürünün bozuk olduğunu gösterir” diye konuştu.