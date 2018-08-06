Sıcak havalarda nefes darlığına dikkat

İSTANBUL, (DHA)- BUNALTAN sıcakların kalbin iş yükünü artırdığını belirten Op. Dr. Hüseyin Gemalmaz, "Yaz sıcaklarında kalp hastası olanlarda göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleri artmaktadır. Erken tespit edilen kalp kapak hastalıkları ilaç tedavisiyle ciddi bir soruna yol açmadan kontrol edilebilmektedir" dedi.

Türkiye son 47 yılın en sıcak yazını yaşıyor. Sıcaklık arttıkça nem oranı da yükseliyor. Sağlıklı bireyleri bile yoran sıcaklar, özellikle kalp kapağında sorun olanları bir hayli zorluyor. Kalp hastaları bu dönemde en fazla nefes darlığı, göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayetlerinden yakınıyor. Kalp kapağında problemi olup bu sorunları yaşayanların vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması gerektiğine dikkat çeken Memorial Bahçelievler Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Hüseyin Gemalmaz, yaz sıcaklarının kalp kapak hastalıkları üzerindeki etkisi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

NEFES DARLIĞI VARSA KALP KAPAKLARINDA SORUN OLABİLİR

Yaz sıcaklarında kalp hastası olanlarda göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleri arttığını söyleyen Op. Dr. Hüseyin Gemalmaz, "Yüksek sıcaklık ve nem oranları daha önce olmayan nefes darlığı sorununun ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Nefes darlığına, koroner damarların daralması ve kalp kapak hastalıkları sebep olabilmektedir. Kalpte kan akışının devamlı ve istenen oranda hareketini sağlayan aort, mitral, triküspit ve pulmoner isimli dört kapak vardır. Bu kapakların yapısında çıkan sorunlar iki şekilde olmaktadır. Bunlardan biri kalp kapaklarında daralma, diğeri kalp kapaklarındaki yetmezliktir. Bu iki sorun aynı anda ve birden fazla kalp kapağında olabilmektedir" diye konuştu.