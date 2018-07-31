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Sıcak havalarda rahat uyumak isteyenler dikkat! Çıplak uyumak serinletmiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.07.2018 10:09 | Son Güncelleme

Yaz sıcaklarında rahat uyumak isteyenler dikkat! Pijamayla uyumak çıplak uyumaktan daha iyi bir seçenek olabilir. Araştırmalara göre çıplak uyumak serinletmiyor.

Sıcak havalarda rahat uyumak isteyenler dikkat! Çıplak uyumak serinletmiyor

Yaz geceleri aşırı sıcaklar nedeniyle ortaya çıkan uyku problemlerini yaptığınız seçimler de artırıyor olabilir. Uyku uzmanı Dr. Neil Stanley’e göre bu tür durumlarda çıplak uyumamak, pijama giymek gerekiyor. Doğal malzemelerden yapılmış pijamalar kişilerin bedenlerinin daha serin kalmasını sağlıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Stanley pijama kumaşının vücuttaki teri emmesi nedeniyle daha ferah hissedildiğini kaydetti. Çok sıcak olduğunda iyi bir gece uykusu alabilmenin diğer çözümleri arasında üzerinize bir şey örtmemek, yatağa girmeden önce ılık bir duş almak veya çarşaf ile yastığı soğutmak yer alıyor.

Stanley gece boyunca vücut ısınacağı yine de en kesin çözüm pijama giyilerek uyunması olduğunu belirtiyor. (Sputniknews)

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