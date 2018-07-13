“Şiddeti önlemeye söylemlerimizi düzelterek başlamalıyız”

Selin GÜRSEL / İSTANBUL, (DHA) - SON dönemde yaşanan çocuğa şiddet ve çocuk istismarı olaylarından sonra, bunları önlemenin yolu ve kanuni yaptırımların neler olabileceği konuşuluyor. İdam veya kimyasal hadım önerilerinin doğru bir ceza olmadığını vurgulayan ve bu suçlar karşısında yaptırımları sadece bu iki seçenek üzerinden kısıtlamamak gerektiğini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Özlem Gökmoğol, “Burada asıl yapılacak olan şey yaptırımları arttırmak, toplumsal eğitime önem vermek ve kesinlikle söylemlerimizi düzeltmek olmalı” dedi. Yaptırımları kısıtlamak gerektiğini dile getiren İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Psikoloji bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Özlem Gökmoğol, “Şu anda tabii ki en çok çocuklara yapılanlar canımızı yakıyor ama bunu sadece çocuğa özgü görüp, bu olayı idama vesile kılmak için ya da kimyasal hadım gibi yaptırımı darlaştırarak çözmeye çalışmamalıyız. Çünkü burada asıl yapılacak olan şey yaptırımları arttırmak, toplumsal eğitime önem vermek ve kesinlikle söylemlerimizi düzeltmek olmalı” şeklinde konuştu.

“ŞİDDETİ HER YERDE GÖRMEYE BAŞLADIK” Çocuğa yönelik istismarla alakalı olarak, toplumumuzda şiddetin genel olarak arttığını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Gökmoğol, ”Bunun yansımalarının çocuk üzerinde fazlalaştığını söylemek mümkün. Ama şiddeti her yerde yani hayvana, çocuğa veya kadına yönelik olarak çok görmeye başladık. İnsanların birbirleriyle daha fazla tartıştığı, daha gergin ve tahammülsüz bir toplum olmamızın bir parçası bu durum. İnsanların birbirlerine şiddet uygulaması bir sorun değilmiş gibi algılanmaya başlandı. Çocuklar üzerinde bu olaylar daha fazla, çünkü birincisi daha güçsüzler, ikincisi çocuklara karşı uygulanan bu istismar ve şiddet cezasız kalıyor. Yapan kişi yaptığı şeyden olumsuz bir tepki, hukuki bir ceza almayınca içinde var olan o şiddeti, öfkeyi çok rahatlıkla bir çocuğa yöneltebiliyor” dedi. “ÖLÜME KARŞI ÖLÜM İSTEMEK, BİR CEZA SİSTEMİ OLAMAZ” Cezanın veya yaptırımların amacının ıslah, yani iyileştirmeye yönelik olduğunu vurgulayan Gökmoğol, ”Bu tür şeyleri uygulayan herkesin, bizim tıbbi literatürümüze göre sapık olduğuna da inanmıyorum. Amaç, bir daha bunu yapmamasını sağlayacak bir hale getirme olmalı. Kimyasal hadımda da idamda da ben bir iyileştirme maksadı göremiyorum. Ölüme karşı ölüm istemek, bir ceza sistemi olamaz. O zaman toplumu sürekli olarak suç işleyenlerden temizlemek gerekir. Oysa ki amacımız suç işleyenlerin de, suç işleme davranışını ortadan kaldırmaya yönelik olmalı” şeklinde konuştu.