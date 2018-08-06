Şiddetli adet sancısı neden olur? Şiddetli adet sancısı nasıl geçer? Şiddetli adet sancısını ne keser?

Şiddetli adet sancısı regl dönemindeki kadınların kabusu. Şiddetli adet sancısı kadınların her ay birkaç gününü kâbusa çeviriyor. Peki şiddetli adet sancısını ne geçiriyor? Oldukça yaygın bir sorun olması nedeniyle kadınların birçoğu ne yazık ki yaşanan bu durumu normal olarak kabul ediyor. Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkolojj Uzmanı Prof. Dr. Orhan Ünal, bu sancıya neden olan durumların tespit edilmesiyle, kadınların adet dönemlerini çok daha rahat geçirmelerinin mümkün olduğunu söylüyor. Bununla birlikte bu sancıların hafife de alınmaması gerekiyor. Özellikle, her ay gündelik hayatı etkileyecek şiddette yaşanıyorsa mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.
ŞİDDETLİ ADET SANCISI NEDENLERİNDEN BİRİ FAZLA KİLO!
Regl sancısı her kadında aynı şiddette olmuyor. Bazı kadınlarda hafif kramplar ve huzursuzluk gibi belirtilerle seyrederken bazı kadınlarda ise normal günlük işlerini yapamayacak kadar ciddi ağrıya neden olabiliyor. Bu durumun kadınlarda sancıya neden olan sorunla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Örneğin, çikolata kistine neden olan endometriozis, şişmanlık, rahim ağzında darlık, rahim urları (bazı miyomlar) ve rahim ve komşu organların iltihabi durumları gibi hastalıklar ağrının şiddetinin artmasına neden oluyor. Bununla birlikte genetik yatkınlığın da bu durumla ilgili olduğu biliniyor. Ayrıca obez veya aşırı kilolu kadınlarda hormonlardaki değişim nedeniyle daha şiddetli bir sancı yaşanıyor.
ŞİDDETLİ ADET SANCISINA 40 YAŞINDAN SONRA DİKKAT
Regl sancısının daha çok genç yaşta ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Orhan Ünal, “Özellikle ergenlik döneminde yeni adet görmeye başlayan kızlarda sık karşımıza çıkıyor. Kırklı yaşlarda da görülebilen sancısının altında çok daha ciddi nedenler olabiliyor. Dolayısıyla adet kanaması uzun süren ya da fazla olan, ara kanamalar yaşayan kadınların jinekolojik açıdan değerlendirilmesi gerekiyor” diyor.
ŞİDDETLİ ADET SANCISI BELİRTİLERİ ALTTA YATAN HASTALIĞA İŞARET EDEBİLİYOR
Regl sancısı genellikle tek başına seyretmiyor. Bu hastalarda ek olarak bulantı, kusma, halsizlik, huzursuzluk gibi belirtiler de gözleniyor. Sancısının oluş mekanizması ciddi hastalıklar açısından önemli olduğundan, bu kişilerin mutlaka detaylı bir jinekolojik muayeneden geçmesi gerekiyor. Kadın Hastalıkları Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Ünal, sorunun tedavisinde öncelikte altta yatan nedenleri belirlemek gerektiğini söyleyen, eğer altta patolojik bir neden yoksa yaşam tarzı değişikleriyle bile fayda sağlanabileceğini söylüyor.
ŞİDDETLİ ADET SANCISINI NE GEÇİRİR?
Şiddetli adet sancısını ne geçirir? Şiddetli başa çıkmak için bunları yapmanız gerekiyor:
Stresini kontrol etmeyi çalışın,
Sigara kullanmayın,
Fazla kilolarınızdan kurtulun,
Düzenli ve kaliteli uyuyun,
Yoga, meditasyon gibi kendinizi rahatlatacak yöntemler belirleyin
Düzenli egzersiz yapmaya çalışın.
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