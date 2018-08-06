Şiddetli adet sancısı neden olur? Şiddetli adet sancısı nasıl geçer? Şiddetli adet sancısını ne keser?

Şiddetli adet sancısı regl dönemindeki kadınların kabusu. Şiddetli adet sancısı kadınların her ay birkaç gününü kâbusa çeviriyor. Peki şiddetli adet sancısını ne geçiriyor? Oldukça yaygın bir sorun olması nedeniyle kadınların birçoğu ne yazık ki yaşanan bu durumu normal olarak kabul ediyor. Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkolojj Uzmanı Prof. Dr. Orhan Ünal, bu sancıya neden olan durumların tespit edilmesiyle, kadınların adet dönemlerini çok daha rahat geçirmelerinin mümkün olduğunu söylüyor. Bununla birlikte bu sancıların hafife de alınmaması gerekiyor. Özellikle, her ay gündelik hayatı etkileyecek şiddette yaşanıyorsa mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.

ŞİDDETLİ ADET SANCISI NEDENLERİNDEN BİRİ FAZLA KİLO!



Regl sancısı her kadında aynı şiddette olmuyor. Bazı kadınlarda hafif kramplar ve huzursuzluk gibi belirtilerle seyrederken bazı kadınlarda ise normal günlük işlerini yapamayacak kadar ciddi ağrıya neden olabiliyor. Bu durumun kadınlarda sancıya neden olan sorunla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Örneğin, çikolata kistine neden olan endometriozis, şişmanlık, rahim ağzında darlık, rahim urları (bazı miyomlar) ve rahim ve komşu organların iltihabi durumları gibi hastalıklar ağrının şiddetinin artmasına neden oluyor. Bununla birlikte genetik yatkınlığın da bu durumla ilgili olduğu biliniyor. Ayrıca obez veya aşırı kilolu kadınlarda hormonlardaki değişim nedeniyle daha şiddetli bir sancı yaşanıyor.