“Şifa alalım derken zehirlenmeyin”

İSTANBUL, (DHA)- ALTINBAŞ Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kaan Polatoğlu, bitkisel çayların ve gıda takviyesi olarak sunulan ürünlerin doğal olmaları nedeniyle güvenilir ve zararsız algısı olduğunu ancak bunun doğru olmadığını belirtti.

Tedavi amaçlı olarak kullanılan reçetelendirilmiş ilaçların etken maddeleri belirli miktarlarda içerdiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Polatoğlu, bitkisel ürünler, çaylar ve gıda takviyelerinde durumun böyle olmadığını açıkladı ve şunları söyledi:

"Bitkisel çaylar ve preparatlarda kullanılan bitkilerin nasıl temin edildiği çok önemlidir. Bunlardan birincisi doğadan toplama yolu ile elde edilmeleridir. Bu durumda bitki uygun mevsimde doğadan toplanılmaktadır. Bu şekilde üretimde bitkisel ürünün yetişmesi doğal olarak gerçekleşmekte ve bu sırada bitkinin yetişmesine herhangi bir müdahalede bulunulmamaktadır. Bu nedenle doğadan toplanan bitkisel ürün içerisinde bulunan etken maddelerin miktarları veya bu maddelerin var olup olmadıkları konusunda bir standart olmamaktadır. Bitkisel preparatlar ve çaylarda kullanılacak bitkilerin elde edilmesi için kullanılan ikinci yöntem ise zirai üretimdir. Bitkinin ziraat yoluyla üretimi sırasında "iyi tarım uygulamaları” kullanıldığında, üretime alınan bitkinin türü, üretim süresince uygulanan standart uygulamalar (sulama, mevsimsel değişiklikler, v.b.) ve ürünün kimyasal içeriğinin üretim süresince kontrol edilmektedir. Bu üretim sürecinin sonunda elde edilen bitkisel ürün çoğu zaman kimyasal içeriği belirlenmiş standart bir hammadde olarak bitkisel preparatlarda ve çaylarda kullanılabilmektedir."