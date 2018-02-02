"Sigara 10 çeşit kansere neden oluyor"

İlknur SARGUT/İSTANBUL, (DHA)- HALK Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nazmi Bilir, sigaranın başta akciğer kanseri olmak üzere, gırtlak, mide, bağırsak, böbrek, kadınlarda meme ve rahim kanserinin aralarında bulunduğu en az 10 çeşit kansere neden olduğunu söyledi. Prof. Dr. Bilir, sigara içenlerin yüzde 50'sinin kalp krizi, akciğer kanseri ve kronik bronşit nedeni ile hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü'ne özel rapor yayınladı. Prof. Dr. Nazmi Bilir'in kaleme aldığı raporda, sigaranın neden olduğu hastalıklar, ekonomik yükü ve sigaranın bırakılması için çeşitli öneriler yer aldı.

SİGARA ÖMRÜ 15 YIL KISALTIYOR

Günde bir paket sigara içenlerin, içmeyenlere oranla 15 yıl daha erken yaşamını kaybettiği belirten Prof. Dr. Nazmi Bilir, zararın sadece sağlık değil ekonomik boyutunun da olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Nazmi Bilir, sigaranın neden olduğu hastalıkları şöyle sıraladı:

"Kalp-damar hastalıkları olarak kalp krizinden başka kalp yetmezliği, kalbin çalışma düzenindeki bozukluklar (aritmi), damar sertliği ve damar tıkanmaları da önemlidir. Akciğer hastalıkları arasında kronik bronşitten başka amfizem ve astım önemlidir. Bu hastalıklar sonucunda nefes alma güçleşir, yeteri kadar oksijen alınamaz, vücudun ihtiyacı kadar oksijen alınamayınca nefes darlığı ve hava açlığı olur. Saydığımız hastalıklar erken yaşta ölümlere neden olur. Sigara içmeyenlerle karşılaştırıldığında günde bir paket sigara içen kişiler ortalama olarak 15 yıl kadar daha erken olarak yaşamını kaybetmektedir."