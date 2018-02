Sigara her 6 saniyede 1 kişinin hayatını yok ediyor!

VKV Amerikan Hastanesi Göğüs Hastalıkları bölümünden Dr. Elif Altuğ, sigarasız ve daha sağlıklı bir yaşama ulaşmak için sigarayı bırakmanın gerekliliği, sigara kullanımı ve yan etkileri hakkında bilgi verdi. Dr. Elif Altuğ, tütünün hiçbir şeklinin güvenli olmadığını, sigarasız ve daha sağlıklı bir yaşama ulaşmak için “sigaraya hayır” denmesi gerektiğini vurguladı.

Sigara içiyorsanız, sağlığınızı geliştirmek, yaşam kalitenizi artırmak ve yaşam sürenizi uzatmak için yapabileceğiniz, sigara ile vedalaşmaktır. Bunun kulağa hoş geldiğini, fakat uygulamada zor olduğunu biliyoruz. Nikotinin kuvvetli fiziksel ve psikolojik bağımlılık yapıcı etkisi nedeniyle sigarayı bırakmak gerçekten zordur. Çünkü sigara içme arzusunu başlatan ve kuvvetlendiren madde nikotindir. Kişilerin sigara alışkanlığını sürdürmeleri ve bırakmada yaşanan zorluklarda nikotin eksikliğine bağlı oluşan yoksunluk semptomlarının yanı sıra nikotinin merkezi sinir sistemi üzerine yaptığı uyarıcı etki de önemli yer tutar.

Sigara içen her 10 kişiden 7’sinin sigarayı bırakmak istediğini söyleyen Dr. Elif Altuğ, “Sigarayı bırakmak zor gibi görünse de, olanaksız değildir. Her gün binlerce kişi sigarayı bırakır. Bıraktıktan sonraki ilk yarım saatte kalp atışı hızı düşer, 2 hafta içinde kalp krizi riski azalır, 1 yıl içinde akciğer fonksiyonları iyileşir ve 15 yıl içinde akciğer kanser riski sigara içmeyenler düzeyine geriler. Sigara bırakma isteği olan her içici bırakmayı denemelidir. Her deneme sigarayı bırakmaya bir adım daha yaklaştırır. Ayrıca sosyal anlamda topluma ve gençlere olumlu bir davranış şekli sunacak, ekonomik olarak da hem hastalık masraflarınız azalacak hem de sigara harcamanızı daha olumlu yönde kullanabileceksiniz,” diye konuştu.