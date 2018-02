Sigara her nefeste 50 bin hücreyi öldürüyor

Kardiyoloji Uzmanı Doktor Veli Gökçe, sigaranın her nefeste 50 bin hücreyi öldürdüğünü belirterek, sigara içenlerde en çok akciğer rahatsızlığı görüldüğünü söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor Veli Gökçe, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde sigara kullanımının zararları hakkında bilgi verdi. Sigaranın ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayan Kardiyoloji Uzmanı Doktor Veli Gökçe, her nefesin bir çok hücrenin ölümüne sebep olduğunu kaydetti.

Doktor Gökçe, “Sigara içenlerde ağız ve yutakta tat alma eksikliği başlar ve kanser riski artar. Gırtlak ve nefes borusunda iltihaplanma, ses tellerinin zarar göstermesinden başka kansere yakalanma ihtimali fazlalaşır. Kalp ve damarların görmüş olduğu zarar ve tahribattan dolayı kalp krizi damar tıkanıklığı, tansiyon yükselmesi gibi sakıncalar ortaya çıkar. Beyinde felç, ileri yaşta bunama (Alzheimer) görülür. Her nefeste 50 bin hücrenin ölümüne sebep olur. Cildiniz bozulacağından cilt karalığı ve yaşlı gösterme belirtileri başlar, dişleriniz kirli ve pis görünümlü olmakla beraber, diş eti hastalıkları baş gösterecektir. Gözlerde katarakt ve ileri yaşta körlük meydana gelir. Burunda koku alma duygusu azalır. Akciğerlerde kansere yakalanma, bronşit ve amfizem gibi rahatsızlıklar meydana gelir. Mide ve yemek borusunda kanama, ülser ve kanser oluşumunu fazlalaşır. Pankreas kanseri riski artar. Rahim ve yumurtalıkta kısırlık, çocuk düşürme, sakat ve eksik doğum, erken menopoz, rahim kanseri gibi tehlikeler oluşur. Testisler ve cinsel organlarda iktidarsızlık, ereksiyonda azalma, döllenme yetersizliği, kalıtımsal bozukluklar meydana gelir. İdrar kesesinde mesane kanseri meydana gelir. Kemik ve iskeletlerde kemik erimesi meydana gelir. Kol ve bacak damarlarında çeşitli hastalıklar oluşur. Kılcal damarlar, el ve ayaklardan başlayarak, kol ve bacaklara kadar tıkanıp bu organların kesilmesine (Burger hastalığı) kadar varan hastalıklar oluşur. Vücutta, yorgunluk, uykusuzluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü, reflekslerde azalma oluşur” dedi.