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Sigara her yıl 6 milyon insanı beklenenden önce ölüme götürüyor

SAĞLIK HABERLERİ | 09.02.2018 12:40 | Son Güncelleme

Mersin İl Sağlık Müdürü Dr.

Sigara her yıl 6 milyon insanı beklenenden önce ölüme götürüyor

Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, dünyada insan sağlığını en çok tehdit eden maddelerden birinin sigara olduğunu ifade ederek, "Sigara her yıl dünyada yaklaşık 6 milyon insanın beklenenden önce ölümüne yol açmaktadır. Ölümlerin yaklaşık 600 bini sigara dumanından pasif etkilenime bağlı olmaktadır. Eğer bu konuda yeterli önlemler alınmazsa 2030 yılında sigaranın 8 milyon insanı öldüreceği tahmin edilmektedir" dedi.
Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla açıklama yapan Bahçacı, insanların sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden birinin sigara olduğunu söyledi. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımının aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir alışkanlık olduğunun altını çizen Bahçacı, "Sigara her yıl dünyada yaklaşık 6 milyon insanın beklenenden önce ölümüne yol açmaktadır. Bu ölümlerin yaklaşık 600 bini sigara dumanından pasif etkilenime bağlı olmaktadır. Eğer bu konuda yeterli önlemler alınmazsa 2030 yılında sigaranın 8 milyon insanı öldüreceği ve bu ölümlerin yüzde 80’inin düşük ve orta gelirli ülkelerde olacağı tahmin edilmektedir. Sigara kullanımı, sigara bağımlılığı bir hastalıktır ve tedavi edilebilir" diye konuştu.

"Sigarayı bırakanlar ilk 20 dakikadan itibaren faydasını görmeye başlar"
Sigarayı bırakanların ilk 20 dakikadan itibaren faydasını görmeye başlayacağına vurgu yapan Bahçacı, "İlk 20 dakikada kalp atışı hızı normal değerine düşer, 12’nci saatten itibaren kandaki karbondioksit seviyesi normale döner. 2 hafta-3 ay arasında kişinin akciğer fonksiyonlarında düzelme görülür. 1-9 ay arasındaysa öksürme ve nefes darlığı gibi belirtiler azalır. 1 yılın sonunda koroner kalp hastalığı riskiniz sigara içen birinin yarısı kadardır. 10’uncu yılın sonundaysa akciğer kanseri riskinin sigara içen birinin yarısı kadar olduğu biliniyor. 15 yıl sonra koroner kalp hastalığı riski sigara içmeyen biriyle aynı seviyeye iniyor. Eğer sigara kullanıyor iseniz, bunun bir bağımlılık olduğunu bilmeli ve bir an önce size yardımcı olacak bir ’sigara bırakma polikliniğine’ başvurmalısınız. İlimizde Mersin Şehir Hastanesi, Toros Devlet Hastanesi, Tarsus Devlet Hastanesi, Erdemli Devlet Hastanesi ve Silifke Devlet Hastanesinde sigara bırakma poliklinikleri bulunmaktadır. İlimizdeki sigara bırakma polikliniklerine 2017 yılı içerisinde 2 bin 929 kişi müracaat etmiş olup, bunlardan 720’ si sigarayı bırakmıştır. Ayrıca Alo 171 sigara bırakma danışma hattı uzman personeli ile sigarayı bırakmanızda yardımcı olmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde sizi sigarayı bırakmaya davet ediyorum"
Bugünün sigaradan kurtulmak isteyen bireyler için önemli bir başlangıç olabileceğine dikkat çeken Bahçacı, "Bir bağımlılık türü olan sigaradan kurtulma yönündeki en önemli adım, kişinin sigarayı bırakma konusundaki kararlılığıdır. Toplumumuzun ve yarının teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi sigaranın zararlarından korumak amacıyla, tablet bilgisayarlı ve kolluk kuvvetleri desteği bulunan 26 ekip ile il merkezi ve ilçelerde sigara ile ilgili denetimler etkin bir şekilde sürdürülmekte olup 2017 yılında kapalı alanlarda ve toplu yaşam alanlarında yapılan denetimlerde 28 bin 175 işletmede 110 bin 781 denetim yapılmış, 412 işletmede ihlal tespit edilmiş olup, bu işletmelerden 398’ine idari para cezası verilerek, 14 işletmeye ise kapatma cezası uygulanmıştır. Ayrıca 149 kişiye de idari para cezası verilmiştir. Vatandaşlarımız kapalı alanlarda sigara içildiğini görmeleri halinde, Bakanlığımızın 184 numaralı telefonuna ihbarda bulunabilirler. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde sizi sigarayı bırakmaya davet ediyorum. Sigarayı bırakmak için en doğru zaman şu andır, hemen size en yakın sigara bırakma polikliniğine başvurarak randevunuzu alın kendiniz ve aileniz için yeni bir hayata adım atın" şeklinde konuştu.

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