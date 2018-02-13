Sigara her yıl 7 milyon kişiyi öldürüyor

İSTANBUL, (DHA)-MEDYA takibi gerçekleştiren Ajans Press, dünyada sigara kullanım oranlarını ve medya yansımalarını inceledi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerinin yanı sıra medyaya yansıyan haber başlıklarından edinilen bilgilere göre, dünyanın karşılaştığı en büyük kamu sağlığı tehditlerinden sigara, 1 milyardan fazla kişi tarafından kullanılırken, her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor.

GEÇTİĞİMİZ yıl elde edilen verilere göre, dünyada 1 milyardan fazla kişi sigara kullanırken, her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin sigara kullanımını bağlı hastalıklar yüzünden hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşanan ölümlerin, 6 milyonu doğrudan sigara kullanımından kaynaklanırken, 890 bini sigara içenlerin dumanına maruz kalması sonucu gerçekleşiyor. Birçok insanın hayatına mal olan pasif içicilik, yetişkinlerde koroner kalp hastalığı ve akciğer kanseri dâhil ciddi kardiyavosküler ve solunum yolu hastalıklarına, bebeklerde ise ani ölümlere neden olurken, hamilelerde de düşük riskine neden olduğu belirtiliyor.