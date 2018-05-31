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"Sigara kadınların kalbini daha çok etkiliyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.05.2018 14:51 | Son Güncelleme

Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Toprak: - "Kadınlar ve erkekler bu konunda ne kadar eşit gözükse de sigara kullanan kadınların biraz daha dezavantajı var. Onlarda kalp krizi riski biraz daha fazla. Çünkü onları koruyan östrojen ve HDL dediğimiz iyi kolesterol üzerinde sigaranın olumsuz etkileri var"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi NKÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Toprak, sigaranın olumsuz etkilerinin erkeklere oranlara kadınlara daha fazla yansıdığını belirterek, "Kadınlar ve erkekler bu konunda ne kadar eşit gözükse de sigara kullanan kadınların biraz daha dezavantajı var. Onlarda kalp krizi riski biraz daha fazla. Çünkü onları koruyan östrojen ve HDL dediğimiz iyi kolesterol üzerinde sigaranın olumsuz etkileri var." dedi.

NKÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği tarafından "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla üniversite hastanesinin girişinde stant açıldı. Stantta vatandaşlar, sigaranın zararları konusunda bilgilendirilirken, nefeste karbonmonoksit ölçümü de yapıldı.

Prof. Dr. Toprak, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, sobadan çıkan karbonmonoksitin insanı bir kerede zehirlediğini ama sigaradan çıkan karbonmonoksitin insanı sürekli zehirlemeye devam ettiğini söyledi.

Sigara tüketiminin çarpıntı, tansiyon yükselmesi, kalp krizi ve beyin kanamasına neden olabileceğini ifade eden Toprak, "Kalp damar hastası olan her 3 kişiden birinin asıl hastalık sebebi sigara kullanmaları. Özellikle genç yaşta kalp krizi geçirip kaybettiğimiz kişilerin esas ölüm nedenleri sigara kullanmaları. Kadınlar ve erkekler bu konunda ne kadar eşit gözükse de sigara kullanan kadınların biraz daha dezavantajı var. Onlarda kalp krizi riski biraz daha fazla. Çünkü onları koruyan östrojen ve HDL dediğimiz iyi kolesterol üzerinde sigaranın olumsuz etkileri var. Bu nedenle riskleri bir adım daha fazla." diye konuştu.

Toprak, karbonmonoksitin zehirli bir gaz olduğunu ve insan nefesinde olmaması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İçmeyen kişilerde üfleme testi yapsak, sayı 1-2 çıkar. 2'ye kadar çıkmasının da sebebi çevredeki kirli havaya maruz kalmamız. Sigara içenlerde bu sayı oldukça yüksek. Karbonmonoksit sobadan çıkan zehirli gazla eş değer. Sobadan zehirlenen kişilerin zehirlendiği madde karbonmonoksit. Buradaki fark onlar bir gecede zehirlenirken, sigara içenlerde sürekli zehirlenme oluyor. Biz de bunun zararını vurgulamak için burada ölçümler yapıyoruz. Sigara içme miktarı artıkça nefesteki karbonmonoksit sayısı yüksek çıkıyor. Bunun temizlenmesi de zaman alıyor. O yüzden bir an önce bırakılmasında fayda var."

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Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Prof. Dr. Dilek Toprak sağlık sigara zehir

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