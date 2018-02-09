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Sigara, trafik kazaları ve terörden 5 kat daha fazla ölüme sebep oluyor

SAĞLIK HABERLERİ | 09.02.2018 15:03 | Son Güncelleme

Eskişehir’de 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü kapsamında Eskişehir Sağlık Müdürlüğünce “Sigara ve Sağlık” konulu bir program yapıldı.Sağlık Müdürlüğü Dr.

Sigara, trafik kazaları ve terörden 5 kat daha fazla ölüme sebep oluyor

Eskişehir’de 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü kapsamında Eskişehir Sağlık Müdürlüğünce “Sigara ve Sağlık” konulu bir program yapıldı.
Sağlık Müdürlüğü Dr. Davut Savran toplantı salonunda gerçekleşen programa; Eskişehir Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin ve kurum çalışanı personel katıldı. Programda; Sigara bağımlılığı, sigaranın zararları, sigarayı bırakma yöntemleri, sigara içmeyi tetikleyen uyarıcıları ortadan kaldırmaya yardımcı olacak davranış değişiklikleri, sigara bırakma tedavilerinde kullanılan ilaç ve yöntemler hakkında bilgiler verildi.
Sağlık Müdürlüğü Tepebaşı Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) görevli Dr. Füsun Kahya; sigaranın hastalıklarda önemli risk faktörü oluşturduğuna değinerek, tütün kontrolünde temel amacın, tütün ürünleri tüketimini azaltarak başta kanser olmak üzere onlarca hastalığın yol açtığı sağlık, sosyal ve ekonomik zararların önüne geçilmesini sağlamak olduğunu anlatı. Kahya, şöyle konuştu;

Sigara, trafik kazaları ve terörden 5 kat daha fazla ölüme sebep oluyor
"Dünya Sağlık Örgütü, sigaraya bağlı hastalıklardan her yıl yaklaşık 5 milyon kişinin öldüğünü, sakat ve felç kaldıklarını bildirmektedir. Türkiye’de ise her yıl sigaraya bağlı hastalıklardan 150 bin kişi hayatını kaybediyor. Bu rakamlar trafik kazalarından, terörden dolayı yaşanan ölümlerle kıyaslandığında neredeyse 5 kat daha fazladır. Sigaraya başlama nedenleri arasında merak, özenti ve arkadaş baskısı gibi nedenler yer alıyor. İnsanlar kendi iradelerine güvendiklerini söyleyerek sigaraya başlıyorlar ama akabinde bırakamıyorlar. Üstüne basa basa söylüyorum ki; sigara fiziksel, sosyal, ekonomik olarak olumsuzluklara yol açan kötü bir alışkanlıktır. Umuyorum ki içen tüm insanlar iradelerine sahip çıkarak ve yetkili kurumlardan destek alarak sigarayı bırakır" dedi.

Sigara, trafik kazaları ve terörden 5 kat daha fazla ölüme sebep oluyor

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