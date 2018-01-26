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Sigaraya savaş açtılar! Ücretsiz dağıtılacak!

SAĞLIK HABERLERİ | 26.01.2018 09:30 | Son Güncelleme 10 saat önce

Sağlık Bakanlığı ücretsiz, toplumsal sağlık hizmeti olan “sigara bırakma programı” kapsamında, en etkili ve güvenli yöntemlerden biri olan “nikotin replasman tedavisi” (NRT) sini dünyanın sağlık ürünleri lideri Johnson&Johnson tarafından üretilen 600 bin kutu nikotin bandı ile ücretsiz olarak hastalar ile buluşturuyor.

Sigaraya savaş açtılar! Ücretsiz dağıtılacak!

Tüm dünya sağlık politikalarının büyük sorunu ve bireylerin hastalıklarının ilk sıralardaki nedeni olan sigara içme alışkanlığından kurtulmak için yeni yıl bir motivasyon nedeni olabilir. Türk Solunum Derneği Tütün Çalışma Grubu sekreteri Doç. Dr. Tijen Şengezer sigara alışkanlığı ile ilgili, tütün kullanan her iki kişiden birinin hayatını kaybettiğine dikkat çekerken, tütün alışkanlığının Rus ruletinden daha ölümcül riskli olduğunu belirtiyor.

Sağlık Bakanlığı da Türkiye çapında yıllardır uyguladığı sigara bırakma seferberliği ile bu soruna çözüm üretmeye kararlı. Sağlık Bakanlığı ücretsiz, toplumsal sağlık hizmeti olan “sigara bırakma programı” kapsamında, en etkili ve güvenli yöntemlerden biri olan “nikotin replasman tedavisi” (NRT) sini dünyanın sağlık ürünleri lideri Johnson&Johnson tarafından üretilen 600 bin kutu nikotin bandı ile ücretsiz olarak hastalar ile buluşturuyor. Sigara bırakma tedavisinin en etkili ve güvenli yollarından biri olan nikotin bantları, 50 bin hastanın ihtiyacı için, ülke genelinde 415 sigara bırakma polikliniğinde ücretsiz olarak, sigara bırakmak isteyenlere sunuluyor. Sigara bırakma kliniklerine başvuranlar, nikotin bantlarını, Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Kliniklerinin bir hizmeti olarak ücretsiz alabiliyor.

Nikotin bandı, erişkinlerde sigara bağımlılığının tedavisinde, sigarayı bırakmaya istekli kişilerde nikotin isteğini ve sigara bırakıldığında görülen, baş ağrısı, uykusuzluk, endişe gibi belirtileri hafifleterek, sigarayı bırakmaya yardımcı olarak ve güvenli bir yöntem olarak kullanılıyor.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

- Tütün tarlasına büyük ve küçükbaş hiçbir hayvanın girmediğini ve tütün bitkisini yemediğini

- Yılanların tütünün kokusundan kaçtığını

- Sigara dumanı ile dolu bir odaya sineklerin ve benzeri uçucuların girmediğini

- Günde bir sigaranın bile bağımlılık işareti olduğunu

- Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra kan basıncı ve nabzın normale döndüğünü, el ayak dolaşımının düzeldiğini, 24 saat sonra vücudun karbonmonoksitten arındığını, 2-12 hafta sonra akciğer fonksiyonlarının normale döndüğünü, 1 sene sonra ise koroner kalp hastalığı riskinin sigara içen birinin yarısı kadar olduğunu

- Günde 2 paket sigara içen bir kişinin sigara için ayırdığı parayı tasarruf etmesi durumunda 10 yılda yaptığı birikimle bir araba alabildiğini
Sağlık Bakanlığına bağlı Sigarayı Bırakma Polikliniklerinde sigarayı bırakma programı kapsamında nikotin bantlarının ücretsiz verildiğini

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Anahtar Kelimeler:
sigara Nikotin Sağlık Bakanlığı Johnson&Johnson

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bant mant hikaye. herşey beyninizde biter. günde 2 paket sigara içip te son sigarasını kırıp atan ve ondan sonra (7 yıldır) hiç sigara içmeyen birini tanıyorum. BEN !
Arkadaşlar ben bırakamam diyen yalan söyler.Bırakamam demek acizliktir.İnanın net 30 yıl içtim .sonunda karar verdim bırakmaya ve bıraktım.Yıllardır içmiyorum.Sigara içenin sigaraya karşı bağımlılığı herkes için birdir.Bir kişi dahi bırakabiliyorsa herkes bırakabilir demektir.Bu işin özeti budur NOKTA
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