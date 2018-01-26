Sigaraya savaş açtılar! Ücretsiz dağıtılacak!

Tüm dünya sağlık politikalarının büyük sorunu ve bireylerin hastalıklarının ilk sıralardaki nedeni olan sigara içme alışkanlığından kurtulmak için yeni yıl bir motivasyon nedeni olabilir. Türk Solunum Derneği Tütün Çalışma Grubu sekreteri Doç. Dr. Tijen Şengezer sigara alışkanlığı ile ilgili, tütün kullanan her iki kişiden birinin hayatını kaybettiğine dikkat çekerken, tütün alışkanlığının Rus ruletinden daha ölümcül riskli olduğunu belirtiyor.

Sağlık Bakanlığı da Türkiye çapında yıllardır uyguladığı sigara bırakma seferberliği ile bu soruna çözüm üretmeye kararlı. Sağlık Bakanlığı ücretsiz, toplumsal sağlık hizmeti olan “sigara bırakma programı” kapsamında, en etkili ve güvenli yöntemlerden biri olan “nikotin replasman tedavisi” (NRT) sini dünyanın sağlık ürünleri lideri Johnson&Johnson tarafından üretilen 600 bin kutu nikotin bandı ile ücretsiz olarak hastalar ile buluşturuyor. Sigara bırakma tedavisinin en etkili ve güvenli yollarından biri olan nikotin bantları, 50 bin hastanın ihtiyacı için, ülke genelinde 415 sigara bırakma polikliniğinde ücretsiz olarak, sigara bırakmak isteyenlere sunuluyor. Sigara bırakma kliniklerine başvuranlar, nikotin bantlarını, Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Kliniklerinin bir hizmeti olarak ücretsiz alabiliyor.