“Dünya Sigarayı Bırakma Günü” sebebiyle Babaeski Devlet Hastanesi’nde çalışanlara yönelik seminer düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte sigarayı bırakan personele Teşekkür belgesi verildi.
Babaeski Devlet Hastanesi Eğitim Birim Sorumlusu Nuran Maytap tarafından, çalışanlara “Sigara İçmemenin Yararları” başlığıyla bir sunum yapıldı. Sunum sonunda, “Kimler güçlü bir azme ve verdiği kararın arkasında durma özelliğine sahip? Kimler sigarayı bırakabilir” sorusu sorulduğunda, solandaki katılımcıların çoğu “Ben Bırakabilirim” cevabını verdi. Sigaranın fiziksel, sosyal ve ekonomik bakımdan yıkıcı sonuçlarına son vererek, sigarayı bırakan, arşiv personeli Engin Civan’a teşekkür belgesi verildi.
İdari Mali İşler Müdürü Cafer Özer Gürel, “Sigarayı bırakma hususunda gösterdiğiniz başarı tüm kullanıcılara örnek teşkil etmektedir. Bu mücadelede istikrarınızı bozmadan yürüyerek, sağlıklı bir yaşam biçimi tercih ettiğiniz, kendinize ve doğaya saygı gösterdiğiniz için teşekkür eder, azim ve kararlılığınızın artarak devam etmesini temenni ederim” diyerek, Civan’a teşekkür belgesini takdim etti.
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