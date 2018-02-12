HABER

Sigarayı bırakan personele ’Teşekkür’ belgesi

SAĞLIK HABERLERİ | 12.02.2018 17:56 | Son Güncelleme

“Dünya Sigarayı Bırakma Günü” sebebiyle Babaeski Devlet Hastanesi’nde çalışanlara yönelik seminer düzenlendi.

Sigarayı bırakan personele ’Teşekkür’ belgesi

“Dünya Sigarayı Bırakma Günü” sebebiyle Babaeski Devlet Hastanesi’nde çalışanlara yönelik seminer düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte sigarayı bırakan personele Teşekkür belgesi verildi.
Babaeski Devlet Hastanesi Eğitim Birim Sorumlusu Nuran Maytap tarafından, çalışanlara “Sigara İçmemenin Yararları” başlığıyla bir sunum yapıldı. Sunum sonunda, “Kimler güçlü bir azme ve verdiği kararın arkasında durma özelliğine sahip? Kimler sigarayı bırakabilir” sorusu sorulduğunda, solandaki katılımcıların çoğu “Ben Bırakabilirim” cevabını verdi. Sigaranın fiziksel, sosyal ve ekonomik bakımdan yıkıcı sonuçlarına son vererek, sigarayı bırakan, arşiv personeli Engin Civan’a teşekkür belgesi verildi.
İdari Mali İşler Müdürü Cafer Özer Gürel, “Sigarayı bırakma hususunda gösterdiğiniz başarı tüm kullanıcılara örnek teşkil etmektedir. Bu mücadelede istikrarınızı bozmadan yürüyerek, sağlıklı bir yaşam biçimi tercih ettiğiniz, kendinize ve doğaya saygı gösterdiğiniz için teşekkür eder, azim ve kararlılığınızın artarak devam etmesini temenni ederim” diyerek, Civan’a teşekkür belgesini takdim etti.

Sigarayı bırakan personele ’Teşekkür’ belgesi

Sigarayı bırakan personele ’Teşekkür’ belgesi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Yeni Çansporlu futbolcuları öldüresiye dövdüler

Yeni Çansporlu futbolcuları öldüresiye dövdüler

Son seçim anketinde AK Parti'ye şok! Konsensus Araştırma yayınladı!

Son seçim anketinde AK Parti'ye şok! Konsensus Araştırma yayınladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ATT ve Paramedikler günü kutlaması

ATT ve Paramedikler günü kutlaması

Alerjik nezle gribal enfeksiyonla karıştırılıyor

Alerjik nezle gribal enfeksiyonla karıştırılıyor

Genetik tanıda dışa bağımlılığı bitirecekler

Genetik tanıda dışa bağımlılığı bitirecekler

Ani işitme kaybı sonrası 72 saat çok kritik!

Ani işitme kaybı sonrası 72 saat çok kritik!

Tiryakileri sevindirecek haber! Çay içmek kalbe iyi geliyor

Tiryakileri sevindirecek haber! Çay içmek kalbe iyi geliyor

Aşırı sağlık takıntısı strese sokuyor!

Aşırı sağlık takıntısı strese sokuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.