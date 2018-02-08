Sigarayı bırakmak güç ama imkansız değil

Bağımlılık yapıcı maddeden kurtulmanın güç ancak imkansız olmadığına dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fülya Gürkan, kişi kendi imkanlarıyla sigarayı bırakamıyorsa bir sigara bıraktırma polikliniğine başvurması gerektiğini söyledi.

Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nün amacı hakkında bilgiler veren Özel Hayat Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Fulya Gürkan, "9 Şubat tarihi, sigaradan kurtulmak isteyen sigara bağımlıları için önemli bir başlangıçtır. Sigarayı bırakmak için en önemli adım, kişinin sigarayı bırakma konusundaki kararlı olmasıdır. Sigaranın bırakılamayacağını düşünmemek gerekiyor. Bunun yerine bırakmak için bir gün belirleyip, o günde bırakma konusunda kararlı olmalıdır. Bağımlılık yapıcı bir maddeden kurtulmak güçtür ancak imkansız değildir" dedi.

En çok zorlanacak sürenin 2-3 hafta olduğun belirten Gürkan, "Bir hastalık olarak kabul edilen sigara kullanma alışkanlığından kurtulmak için eğer bağımlı kendi başına sigarayı bırakamıyorsa bir sigara bıraktırma polikliniğine başvurmalıdır. Sigara bıraktırma polikliniğinde kendi kendine sigarayı bırakmada zorlanan kişilere, hekim gözetiminde bilimsel yöntemler uygulanmaktadır. Etkinliği kanıtlanmış ve onaylanmış tedaviler, nikotin tedavisi ve sigara bırakmaya yardımcı sigara bıraktırma hapları vardır. İlaç tedavisi, fiziksel bağımlılığı saptananlara eğer olumsuz bir durum yoksa önerilmelidir. İlaç tedavisi sigarayı bırakma başarısını arttırır ve yoksunluk belirtilerini azaltarak sigaranın daha kolay bırakılmasını sağlar. Ancak bu tedavilerin bazı ciddi yan etkileri olabileceğinden hekim tarafından değerlendirilip gözetim altında uygulanması gerekmektedir" diye konuştu.

Sigarayı bırakmak isteyen bireylere çeşitli tavsiyelerde bulunan Gürkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sigarayı bırakmayı isteme nedenleri yazılmalı ve her zaman görülebilecek yerlerde bulunmalıdır. Bırakma kararı arkadaş ve aileyle paylaşılmalıdır. Evde, iş yerinde ve kişinin üzerinde sigara ve sigarayı hatırlatacak eşyaların bulunmaması önemlidir. Sigaranın içildiği ortamlarda bulunmamak gerekiyor. Sigarayı bıraktıktan sonra bol su içilmeli. Çay ve kahve sigara içmeyi hatırlatıyorsa bu içeceklerin miktarını azaltmalı. El ve ağız alışkanlığı varsa, kalem veya stres topu ile oynanmalıdır. Kalorisi yüksek yağlı, tatlı yiyeceklere ve çereze yönelinmemelidir. Sigarayı bıraktıktan sonra 3-4 kilo alımı normal olup bol su ve yürüyüş veya spor yaparak kilo alımı da engellenebilir."