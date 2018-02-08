HABER

Sigarayı bırakmak güç ama imkansız değil

SAĞLIK HABERLERİ | 08.02.2018 13:48 | Son Güncelleme

Bağımlılık yapıcı maddeden kurtulmanın güç ancak imkansız olmadığına dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.

Sigarayı bırakmak güç ama imkansız değil

Bağımlılık yapıcı maddeden kurtulmanın güç ancak imkansız olmadığına dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fülya Gürkan, kişi kendi imkanlarıyla sigarayı bırakamıyorsa bir sigara bıraktırma polikliniğine başvurması gerektiğini söyledi.
Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nün amacı hakkında bilgiler veren Özel Hayat Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Fulya Gürkan, "9 Şubat tarihi, sigaradan kurtulmak isteyen sigara bağımlıları için önemli bir başlangıçtır. Sigarayı bırakmak için en önemli adım, kişinin sigarayı bırakma konusundaki kararlı olmasıdır. Sigaranın bırakılamayacağını düşünmemek gerekiyor. Bunun yerine bırakmak için bir gün belirleyip, o günde bırakma konusunda kararlı olmalıdır. Bağımlılık yapıcı bir maddeden kurtulmak güçtür ancak imkansız değildir" dedi.
En çok zorlanacak sürenin 2-3 hafta olduğun belirten Gürkan, "Bir hastalık olarak kabul edilen sigara kullanma alışkanlığından kurtulmak için eğer bağımlı kendi başına sigarayı bırakamıyorsa bir sigara bıraktırma polikliniğine başvurmalıdır. Sigara bıraktırma polikliniğinde kendi kendine sigarayı bırakmada zorlanan kişilere, hekim gözetiminde bilimsel yöntemler uygulanmaktadır. Etkinliği kanıtlanmış ve onaylanmış tedaviler, nikotin tedavisi ve sigara bırakmaya yardımcı sigara bıraktırma hapları vardır. İlaç tedavisi, fiziksel bağımlılığı saptananlara eğer olumsuz bir durum yoksa önerilmelidir. İlaç tedavisi sigarayı bırakma başarısını arttırır ve yoksunluk belirtilerini azaltarak sigaranın daha kolay bırakılmasını sağlar. Ancak bu tedavilerin bazı ciddi yan etkileri olabileceğinden hekim tarafından değerlendirilip gözetim altında uygulanması gerekmektedir" diye konuştu.
Sigarayı bırakmak isteyen bireylere çeşitli tavsiyelerde bulunan Gürkan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sigarayı bırakmayı isteme nedenleri yazılmalı ve her zaman görülebilecek yerlerde bulunmalıdır. Bırakma kararı arkadaş ve aileyle paylaşılmalıdır. Evde, iş yerinde ve kişinin üzerinde sigara ve sigarayı hatırlatacak eşyaların bulunmaması önemlidir. Sigaranın içildiği ortamlarda bulunmamak gerekiyor. Sigarayı bıraktıktan sonra bol su içilmeli. Çay ve kahve sigara içmeyi hatırlatıyorsa bu içeceklerin miktarını azaltmalı. El ve ağız alışkanlığı varsa, kalem veya stres topu ile oynanmalıdır. Kalorisi yüksek yağlı, tatlı yiyeceklere ve çereze yönelinmemelidir. Sigarayı bıraktıktan sonra 3-4 kilo alımı normal olup bol su ve yürüyüş veya spor yaparak kilo alımı da engellenebilir."

Sigarayı bırakmak güç ama imkansız değil

Sigarayı bırakmak güç ama imkansız değil

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi

E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi

Uyuşturucu aldı, grup seks yaptı, balkondan düştü

Uyuşturucu aldı, grup seks yaptı, balkondan düştü

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Korkunç görüntüyü fotoğraflayıp polise bildirdiler ama... Sır oldu!

Korkunç görüntüyü fotoğraflayıp polise bildirdiler ama... Sır oldu!

Sınırda hareketlilik! Dikkat çeken araç

Sınırda hareketlilik! Dikkat çeken araç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuşadası, Sağlık Turizm Kongresi’ne ev sahipliği yapacak

Kuşadası, Sağlık Turizm Kongresi’ne ev sahipliği yapacak

Yunusemre ile 20 kilo verdi

Yunusemre ile 20 kilo verdi

Sarıgöl Toplum Sağlığı’ndan vatandaşa bilgilendirme

Sarıgöl Toplum Sağlığı’ndan vatandaşa bilgilendirme

Yemek yerken yere düşüp bilincini kaybeden hasta sağlığına kavuştu

Yemek yerken yere düşüp bilincini kaybeden hasta sağlığına kavuştu

Büyükşehir Sağlık Seminerlerinde ‘sigara’ konuşuldu

Büyükşehir Sağlık Seminerlerinde ‘sigara’ konuşuldu

Sigara her nefeste 50 bin hücreyi öldürüyor

Sigara her nefeste 50 bin hücreyi öldürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.