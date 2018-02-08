Sigara kullanımının, Türkiye ve dünyada mücadele edilen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çeken Göğüz Hastalıkları Uzmanı Dr. Levent Akyıldız, “Kanser, kalp-damar, kısırlık gibi birçok önemli hastalığın sebebi sigarayı bırakmak yeni bir yaşama yelken açmak demektir” dedi.
Memorial Dicle Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Levent Akyıldız, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle, sigarayı bırakmak için 5 önemli neden hakkında bilgi verdi. Dünyada ve Türkiye’de en çok yaşamı tehdit eden hastalığın kalp damar hastalıkları olduğunu belirten Akyıldız, “Sigara kalp sağlığını olumsuz yönde etkiler. Sigara ile alınan başta nikotin ve diğer zehirli maddeler, akciğer yoluyla kana karışır. Zehirli maddelerin karıştığı kan, damarla nüfuz ederek damar duvarlarını bozar, yağlanmaya neden olur. Yağ birikimi zamanla damar yüzeyinde plaklar oluşturur. Bu plaklar da damarları tıkayarak kanın rahat geçişini engelleyerek kalbin yeteri kadar beslenememesine neden olur ve böylelikle kalp krizleri tetiklenir” diye konuştu.
Sigara kullanımının akciğer, rahim ağzı, gırtlak, mesane, prostat gibi kanser türlerine neden olduğuna dikkat çeken Akyıldız, “Tütünde hücrelerin genetik yapısını bozan bazı maddeler vardır. Bu maddeler hücrelerin DNA’sını bozar ve kontrolsüz bir şekilde çoğalmasına neden olur. Bu durum da kanser oluşumu demektir. Sigara kullanımıyla bu zararlı maddeler kana karışarak tüm organlara ulaştığı ve ulaştığı her organı hasta edebildiği unutulmamalıdır” ifadelerinde bulundu.
“Cildin beslenmesini önlüyor”
Sigaranın, içeriğindeki bazı zararlı maddeler nedeniyle cildin yapısını bozarak kırışıklıklara ve kurumaya neden olduğunu anlatan Akyıldız, şunları kaydetti:
“Kandaki oksijen seviyesini de azaltacağından cildin beslenmesini önlüyor. Böylelikle sigara kullananlar, kullanmayanlara göre daha hızlı yaşlanma sürecine giriyor. KOAH, yaklaşık olarak 20 yıl süreyle günde bir paket sigara kullanımı ile ortaya çıkabiliyor. Ülkemizde olduğu üzere, sigara ile çocukluk-gençlik diyebileceğimiz yaşlarda tanışılması, KOAH ve benzeri hastalıkların daha da erken yaşlarda ortaya çıkmasına sebep olabilir. Tabi hastalık genellikle 40 yaşından sonra belirti vermeye başlar. KOAH teşhisi alan kişilerin büyük çoğunluğu halen sigara içen veya çok uzun süre sigara içmiş ve bırakmış kişilerdir. Hastalık sinsi ilerlediği ve sigara bağımlıları belirtileri önemsemedikleri için KOAH teşhisi geç konulur ve bu durumda da hastalar akciğer kapasitelerinin önemli bir kısmını kaybetmiş olurlar. Özellikle sigara kullananlar öksürük, balgam çıkarma gibi şikayetleri önemseyip mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmalıdır. Çiftlerden sadece birinin sigara içmesi kısırlık riskini 3 kat artırır. Sigara nedeniyle kandaki oksijeninin az olması erkeklerde sperm, kadınlarda da yumurta kalitesini düşürür. Bunun sonucunda da hamile kalma şansını azaltır. Hamile kalınsa bile embriyo kalitesiz olacağı için düşük riski doğabiliyor.”
AP'de skandal Türkiye kararı! Kabul edildi
Zaman Gazetesi sahibi: Acı çektirdiğimiz herkesten özür diliyorum
WhatsApp önemli bir özelliği test ediyor!
Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor
Genç kadın tecavüz dehşetini yaşamıştı! Sanık özel harekât polisi için flaş karar
Sınırda hareketlilik! Dikkat çeken araç
Korkunç görüntüyü fotoğraflayıp polise bildirdiler ama... Sır oldu!
Cesur seçim pişman etti
Yediğimiz gıdalar kanserin yayılma hızını etkileyebilir
Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de
Korkutan açıklama: Bu şehirlerde içme suyu tükeniyor
Kumaştan yapay akciğer yapacak
AK Parti'den flaş karar! 4 isim Ankara'ya çağırıldı
Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum