Sigara kullanımının, Türkiye ve dünyada mücadele edilen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çeken Göğüz Hastalıkları Uzmanı Dr. Levent Akyıldız, “Kanser, kalp-damar, kısırlık gibi birçok önemli hastalığın sebebi sigarayı bırakmak yeni bir yaşama yelken açmak demektir” dedi.

Memorial Dicle Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Levent Akyıldız, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle, sigarayı bırakmak için 5 önemli neden hakkında bilgi verdi. Dünyada ve Türkiye’de en çok yaşamı tehdit eden hastalığın kalp damar hastalıkları olduğunu belirten Akyıldız, “Sigara kalp sağlığını olumsuz yönde etkiler. Sigara ile alınan başta nikotin ve diğer zehirli maddeler, akciğer yoluyla kana karışır. Zehirli maddelerin karıştığı kan, damarla nüfuz ederek damar duvarlarını bozar, yağlanmaya neden olur. Yağ birikimi zamanla damar yüzeyinde plaklar oluşturur. Bu plaklar da damarları tıkayarak kanın rahat geçişini engelleyerek kalbin yeteri kadar beslenememesine neden olur ve böylelikle kalp krizleri tetiklenir” diye konuştu.

Sigara kullanımının akciğer, rahim ağzı, gırtlak, mesane, prostat gibi kanser türlerine neden olduğuna dikkat çeken Akyıldız, “Tütünde hücrelerin genetik yapısını bozan bazı maddeler vardır. Bu maddeler hücrelerin DNA’sını bozar ve kontrolsüz bir şekilde çoğalmasına neden olur. Bu durum da kanser oluşumu demektir. Sigara kullanımıyla bu zararlı maddeler kana karışarak tüm organlara ulaştığı ve ulaştığı her organı hasta edebildiği unutulmamalıdır” ifadelerinde bulundu.