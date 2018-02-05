"Sigarayı kendi başına bırakanların yüzde 98'i sigaraya tekrar başlıyor"

İSTANBUL, (DHA) MEMORIAL Şişli Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Uzman Klinik Psikolog Gizem Mine Çölümlü, Türkiye'de sigara kullanım yaşının gelişmiş ülkelere göre çok daha düşük olduğunu ve bunun bir tehlikeye işaret ettiğini söyledi.

EN HIZLI YAYILAN VE EN UZUN SÜREN SALGIN

Çölümlü, çocuk yaştaki bireyler ve gençlerin ise imaj kaygısı, büyüdüğünü ispat etmeye çalışmak gibi nedenlerle sigara kullandığını belirtti ve “9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü” öncesinde, sigara bağımlılığı ve altında yatan nedenler hakkına şu bilgileri verdi:

"Dünya Sağlık Örgütü’nün 'dünyanın en hızlı yayılan ve en uzun süren salgını' olarak ifade ettiği sigara, ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Son yıllarda sigara içme alışkanlığı, gelişmiş ülkelerde azalmakta iken, gelişmekte olan ülkelerde tüketimi her geçen yıl artış göstermektedir. Sigara bağımlılığı, içme örüntüsünün tutarlılık göstermesi, giderek sigara miktarının artırılması, bırakınca yoksunluk belirtilerinin yaşanması ve başarısız sigara bırakma girişimleri şeklinde tanımlanmaktadır."