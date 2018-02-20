Siirtli kadınlara, kanserde erken teşhis anlatıldı

Siirt’te düzenlenen programda, kadınlara Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile kanserde erken teşhisin önemi anlatıldı.

Siirt’te kadınlara yönelik, kanserde erken teşhisin öneminin anlatıldığı program düzenlendi. İl Kültür Merkezinde düzenlenen programda, Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesindeki KETEM biriminin önemine de dikkat çekildi. Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, kanser hastalığında erken teşhisin önemini vurguladı. Türkiye’de olduğu gibi Siirt’te de kanser vakalarının başı çektiğini aktaran Ömer, kentte faaliyet gösteren KETEM’i halka daha iyi anlatabilmek için bu tür etkinlikler ve bilgilendirici konferanslar düzenlendiğini aktardı. Ömür, “Sağlık bakanlığı bünyesinde bulunan KETEM’in kuruluş amacı vatandaşlarımıza kanseri erken teşhis ve tedavi yöntemlerini anlatmak için kurulmuş çok güzel hizmetler veren bir kuruluşumuz. Kanserler dünya da çok önemli bir halk sorunu. Milyarlarca dolarımızı her yıl kanser tedavilerine aktarmaktayız. Kanser hastalarının Sosyal yönden de ciddi sorunlar yaşamaktadırlar. Amacımız farkındalık oluşturarak kanserler oluşmadan önce erken teşhis ve tedavilerini yapmaktır. Kanserden korkmayın geç kalmaktan korkun diyorum” dedi.

Konferansı dinlemeye gelen sivil toplum örgütü temsilcisi Nurten Temiz de bu tür etkinlikleri önemsediklerini aktararak, “Kanserle mücadele haftası nedeniyle bugün Kültür Müdürlüğünde KETEM aile destek birimi olarak kadınlarımızı bilinçlendirme semineri oldu. Bu tür seminerler hem faydalı oluyor hem de halkımız bilinçlendiriliyor. Kanserden uzak sağlıklı mutlu kalmanız temennisi diliyorum” diye konuştu.

Programda, KETEM doktorlarından Dr. Merve Kahraman’ın hazırladığı sunumda "Kansere Sebep Olan Etkenler, Kanserden Korunma Yolları ve Erken Teşhisin Önemi" anlatıldı.