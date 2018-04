Siirt’te kan bağışı kampanyası

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Sağlık-Sen Siirt Şubesi ile Kızılay Şubesi işbirliğiyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen kan bağışı etkinliği bu yıl da yapıldı.

Siirt Devlet Hastanesi Poliklinik Servisi önünde düzenlenen kan bağışı etkinliğine, Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, Kızılay Şubesi Başkanı Yener Tanık, Sağlık Sen Şube Başkanı Vesim Eviz ve sendika üyesi sağlıkçılar katıldı. Kan bağışı öncesi açıklamada bulunan Sağlık-Sen Şube Başkanı Vesim Eviz, sağlık çalışanları arasında kanın ihtiyaç değil bir zorunluluk olduğunu hissettirmek için böyle etkinliğin tertiplendiğini söyledi. Sendika olarak insan merkezli bir anlayışı önemsediklerini ve bu amaçla her alanda sorumluluk anlayışı gerektiren çalışmalar içerisinde olduklarını dile getiren Eviz, bugün de kan bağışına destek için Kızılay Şubesiyle böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini aktardı. Eviz, kan bağışında bulunmanın insani bir görev olduğunu, aynı zamanda toplumsal bir duyarlılık ve vicdani bir sorumluluk olduğu sözlerine ekledi.

Kızılay Derneği Şube Başkanı Yener Tanık da kan bağışının önemine değinerek, kan bağışının hayat kurtardığını, yetersiz olan stoktaki kanın son dönemde yapılan çeşitli kampanyalarla artırıldığını söyledi.

Düzenlenen etkinlikte emeği geçen herkesi kutlayan Siirt Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, kan bağışının her birey tarafından önemsenmesi gerektiğini söyledi.